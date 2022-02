King målløs i Hodgson-comebacket

Burnley 0-0 Watford

I et skikkelig grisevær på Turf Moor hadde Roy Hodgson fått på seg trenerjakken igjen, denne gang med Watford-logo på brystet.

74-åringen, som ga seg i Crystal Palace etter forrige sesong, erstattet Claudio Ranieri som The Hornets' manager i Premier League-pausen og ledet laget for første gang i bunnkampen mot Burnley lørdag.

Joshua King startet på topp i oppgjøret mellom nummer 18 og 20 i Premier League. Den norske landslagsspissen fikk et par farligheter, men preget aldri kampen på Turf Moor, som endte uten mål.

– Jeg er veldig fornøyd med kampen. Dette er et vanskelig sted å komme til. Det er ikke mange i Premier League som ser frem til å spille kamper mot Burnley. Det er vanskelig å få ett poeng, i alle fall å vinne, men jeg synes vi gjorde nok til å vinne kampen i dag, sier Hodgson etter returen.

Hodgsons Watford forblir sist i Premier League med det ene poenget, mens Watford også fremdeles befinner seg under nedrykksstreken.

Se det morsomste fra Roy Hodgsons karriere øverst!

GRISEVÆR: Cornerflaggene sto til tider sidelengs og Roy Hodgson måtte ofte frem med en klut for å tørke brillene sine i regnværet på Turf Moor lørdag. Foto: ED SYKES

King-farligheter

Burnley var det førende laget i starten av kampen, men de store sjansene uteble for Sean Dyches gutter. Bortelaget skapte imidlertid noen farligheter i den første halvdelen.

Joshua King var centimetere unna å få en avgjørende tå på et lavt innlegg etter 28 minutter. King var igjen farlig frempå ti minutter senere, men en avslutning fra skrått hold gikk i beina på keeper Nick Pope og til corner.

SJANSE: Joshua King klarte ikke å overliste Nick Pope i førsteomgang. Foto: CRAIG BROUGH

Den påfølgende corneren førte med seg en gigantisk sjanse for bortelaget, men Aaron Lennon reddet på strek for vertene.

Hodgsons menn ropte på straffe på overtid av omgangen, men verken dommer Craig Pawson eller VAR så på handsen som en straffbar handling. 0-0 til pause.

Weghorst i tverrligger

Burnley hadde også en debutant lørdag kveld i form av den høyreiste spissen Wout Weghorst, som ble signert på Deadline Day.

Kun en klarering like foran hodet til det nederlandske tanksenteret sørget for at det ikke ble en debutscoring allerede etter 25 minutter.

I det første minuttet etter pausen kom den 197 centimeter lange angriperen nærmere, da hans avslutning gikk via en forsvarer og dalte ned i tverrliggeren og ut.

KRAFTSPISS: Wout Weghorst debuterte for Burnley lørdag kveld. Foto: CRAIG BROUGH

Med tjue minutter igjen var Mee igjen(!) nære ved å score et nytt selvmål på corner imot, men heldigvis for Burnley-kapteinen headet han ballen like utenfor eget mål til nytt hjørnespark.

Innbytterne Jay Rodriguez og Tom Cleverley var begge nære en scoring mot slutten, men mål ble det ikke på Turf Moor.