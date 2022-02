Northug hyller Johannes Thingnes Bøs perfekte spurt

Det så mørkt ut for norsk stafettgull da både Russland og Frankrike forlot standplassen etter siste stående, og Johannes Thingnes Bø ble stående igjen og lade ekstraskudd.

Men med kniven på strupen fikk stryningen ned den siste blinken og tok opp jakten på duoen i tet, som hadde et forsprang på rundt ti sekunder.

Det som skjedde derfra og inn var en maktdemonstrasjon av godt, gammelt merke fra Thingnes Bø.

– Det viktigste er å være i form, og Johannes så sterk ut i dag. Det var kraft og det var framdrift i skyvene hans. Det er artig å se Johannes i så god form, sier Petter Northug.

– Gjør mye riktig

Thingnes Bø kom seg raskt opp i ryggen på verdenscupleder Quentin Fillon Maillet og russiske Eduard Latypov, ble liggende bak og spare krefter, før han viste fram noen avslutningsegenskaper som selv spurtkongen Northug lot seg imponere av.

– Han gjør mye riktig. Når han får kontakt ut på sisterunden vil han fort opp i andreposisjon, og det så ut som han hadde bestemt seg for å ligge der ned mot stadion. Så har han en bra finish. Du så at Johannes var veldig lettet da han kom i mål, jeg tror han var litt usikker selv på hvor bra spurt han hadde. Det var nok en veldig lettet og glad Johannes som fikk en sånn start på mesterskapet.

– Det er ikke ofte man har sett Thingnes Bø så god taktisk?

– Det så ut som han hadde en klar plan da han fikk kontakt. Han gjennomførte til perfeksjon, vil jeg si. I noen settinger har han kanskje blitt kritisert for avslutningene sine, men nå starter han OL med terning 6 for spurten. Det gir trygghet til fellesstart og andre dueller senere i mesterskapet, sier Northug.

Hovedpersonen selv har ikke hatt nevneverdig tro på spurtegenskapene sine tidligere. Under VM i Pokljuka i fjor ønsket han at Vetle Sjåstad Christiansen skulle gå ankeretappen i tilfelle det ble en spurt mot Sebastian Samuelsson eller Émilien Jacquelin.

Da han tapte gullet

Under VM i Anterselva i 2020 tapte stryningen gullet på jaktstarten etter å ha blitt spurtet ned av Jacquelin. Samme mann påførte Thingnes Bø et nytt spurtnederlag på stafett på samme sted, ett år senere.

Men nettopp Jacquelin hadde litt overraskende Thingnes Bø som favoritt til å vinne dersom det ble spurt mot Fillon Maillet på lørdagens mixed stafett.

– Hvis Johannes og Quentin går ut sammen på en sisterunde, blir det fransk gull? spurte TV 2 på det franske pressemøtet torsdag.

– I en avslutning? Nei. Jeg mener Johannes er veldig god til å spurte. Men på en siste stående skyting er Quentin den beste, svarte Jacquelin.

– Det var en spådom som traff, gliser Thingnes Bø

– Hvordan var det å vinne på den måten?

– Det er den beste måten å vinne på. For meg er det ikke hverdagskost å slå Russland og Frankrike i en spurt. Det er ikke sånn jeg pleier å vinne skirenn. Men det er drømmen til alle utøvere å gjøre det på den måten, spesielt på en stafett i OL.

– Jeg husker ingenting av sisterunden, det bare svartnet

Broren i tårer

Storebror Tarjei var i tårer etter lillebrors spurttriumf.

– Johannes har nesten ikke spurtet i hele sitt liv. Så det var en helt euforisk følelse da det gikk veien.

– Nesten litt Northug-takter over de valgene han gjorde der?

– Det var solid, altså. Rått. Og han møtte to ganske bra spurtere, jeg tror han gjorde det perfekt taktisk og teknisk. Et par ekstra harde stavtak på toppen, dragsug på russeren, og så kom han ut tidlig og var først inn. Helt perfekt, roser Tarjei Bø.

Kanskje er koronaviruset den største trusselen mot flere Thingnes Bø-gull i dette mesterskapet, for selv om han viste kjempeform i sporet i dag, er det fortsatt flere dager igjen med nærkontaktstatus etter å ha sittet nær to koronasmittede personer på reisen til OL-landsbyen.

– Hva tenker du selv om de neste par dagene?

– Når jeg har kommet så langt i testingen, jeg har testet meg 15 ganger de siste seks dagene, så tror jeg at jeg er 100 prosent frisk. Det har gått såpass mange dager siden den reisedagen at det kanskje burde slått ut nå hvis jeg var smittet. Det jeg hørte var at særlig de 72 første timene var kritiske. Hvis du går over det, så er du nesten på trygg grunn, sier Thingnes Bø.

Blir liggende på rommet

Faktisk har han trivdes såpass godt som nærkontakt, der han har fått all mat på døra og egen transport til og fra trening og konkurranse, at han gjerne forlenger akkurat det regimet.

– Jeg har bare fått ligge på rommet og lade opp til dette. Trent som vanlig og hvilt mer enn noen gang. Jeg har hatt en optimal oppladning, helt uforstyrret i egen boble. Det har gjort meg veldig godt.

– Og du har noen dager igjen som nærkontakt?

– Jeg har ingen planer om å gå ut av den statusen med det første, så jeg kommer til å legge inn forespørsel om å forlenge den, gliser Thingnes Bø.