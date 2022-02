Kastet seg over Harri: – Du er redningsmannen min

Hvorfor? Jo, to ting, som begge kunne vært avgjørende for Norges gullmedalje, gikk galt på etappen til skiskytterdronningen fra Arendal. Likevel gikk hun inn til en soleklar ledelse for Norge.

Rett før nedkjøring til første skyting får Harri Luchsinger en beskjed om at han må fortelle Røiseland at hun skal skru i en ny iris på siktet i våpenet sitt, og at den ligger klar på standplass.

– Det var ganske vilt. Det er en beskjed som er helt utenkelig, så jeg må dobbeltsjekke to-tre ganger, forteller Luchsinger, som er utviklingssjef i Norges Skiskytterforbund, til TV 2.

– Rett før jeg skal gi den beskjeden brekker Marte en stav, og hun er midt i feltet. Så jeg må gi den staven over, jeg husker ikke hvem det var, men i det jeg gir staven skal jeg i tillegg gi beskjeden om irisen. Så ser jeg på Marte at hun tenker «hva er dette for noe?», forklarer Luchsinger videre.

– Hun er en kald fisk

Røiseland kom inn på standplass, hadde nettopp fått ny stav og måtte til å skru på våpenet sitt før hun kunne starte skytingen. De rundt henne var godt i gang.

Men Røiseland beholdt roen.

– Det var en marerittstart, men når det skjer så mye så får man ingen valg. Man må gjennomføre så godt man kan. Jeg fikk ikke tid til å tenke, og var bakpå fra start. Jeg tror det hjalp litt, og da jeg kom inn på stående var jeg skikkelig irritert over alt som hadde skjedd. Jeg tenkte at nå bare går jeg på. Det var digg at det gikk som det gjorde, sier hovedpersonen selv til TV 2.

Da Røiseland skulle dra tilbake til hotellet møtte hun tilfeldigvis Luchsinger og ga han en klem.

– Du er redningsmannen min, sa en fornøyd Røiseland til utviklingssjefen.Men kanskje burde hun dele ut en rose til den slovenske fysioterapauten Ula Hafner, som var den som fant irisen i snøen.

– På vei tilbake så jeg noe sort i snøen, og gravde det fram og fikk gitt det til det norske støtteapparatet. Det tok vel halvannet minutt etter start før de hadde det, forteller Hafner til NRK.

På stående ble det fem treff, og i sporet gikk Røiseland som en kule og sendte Tiril Eckhoff ut i solid ledelse.

– Det viser en indre kraft som den dama har. Jeg er veldig imponert over hva hun får til i dag, sier Eckhoff.

– Det er helt rå opphenting. Hun er så kald den damen der. Jeg hadde ikke fått det med meg en gang. Fem rett ned på stående var det nesten ingen som klarte, men hun løste perfekt. Hun er en kald fisk, en rolig skjære fra tunet på Froland. Det er ikke mye som vipper henne av pinnen. Det er imponerende, sier Tarjei Bø.

VEKSLING: Her sender Marte Olsbu Røiseland Tirli Eckhoff på lørdagens mixed stafett, som endte med gull til Norge. Foto: Frank Augstein

En tilfeldighet at det ble oppdaget

– Jeg er mest imponert over Marte i dag. Hun hadde ikke noen irissikte før første serie, men skrudde det på og skjøt bare ett ekstraskudd, sier skytetrener Siegfried Mazet.

– Hvordan mistet hun irissiktet?

– Jeg vet ikke! Før i dag har jeg aldri sett det skje før. Det var utrolig. Altså, Johannes har vært nærkontakt de siste dagene, i går krasjet Tarjei med våpenet på ryggen så det måtte fikses og i dag etter 100 meter mister Marte iris. Plutselig kommer noen «vi har funnet en iris!». Hva skjedde nå, liksom? Men til slutt gikk det veldig bra, sier Mazet med meget energisk kroppsspråk og klingende fransknorsk og fortsetter:

– Så kommer han til Ragnar (Hagen, leder for helseteamet til Norge) med beskjeden: «Jeg tror Marte glemte dette». Ragnar kommer så veldig raskt bort til meg og Patrick på standplass, stresset. Jeg og Patrick var litt skeptiske i starten, og skjønte ikke hva som hadde skjedd. Men så snakket vi med standplassjefen og fikk lagt irissiktet ut på matta til Marte. Hun var så rolig.

Skytetreneren har følgende teori om hvordan irissiktet kunne falle av:

– Jeg tror kanskje ikke det var veldig bra skrudd fast. Det er ganske kaldt her, så går man på rommet sitt hvor det er veldig varmt, så er det kaldt igjen, så varmt og så videre. Kanskje det gjør at skruen ikke blir så bra.

GULL: Det ble dramatisk, men det ble også gulljubel på lørdagens mixed stafett. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Kunne kostet Norge gullet

Utviklingssjef Luchsinger svarer følgende på hva som ville skjedd dersom irisen ikke hadde blitt funnet:

– Da er det nesten umulig å skyte. Uten irisen, som gjør at du har et baksikte mot forsiktet, vil bare det å plassere skinnene en millimeter feil gjøre at du vil bomme, eller, det er i hvert fall nesten umulig å treffe.

– Kunne stafetten vært over for Norge da?

– Du kunne tenkt det, ja. Det kunne blitt tre strafferunder og en mye dårlgiere start enn vi hadde. Alt skjedde så fort; ny stav, beskjed, Marte inn til første skyting og taper så lite. Nei, hun er kald, altså, sier Luchsinger.

Kvinnenes skytetrener, Patrick Oberegger, mener episoden med Marte Olsbu Røiseland er en lærepenge.

– Hadde dere øvd på slike situasjoner?



– Nei, det er kanskje en pekefinger til oss, at vi må bli mer nøyaktige og gå gjennom hele våpenet og forsikre oss om at alt er på plass, sier han.

– Skvatt du da Ragnar Hagen kom løpende med irissiktet?

– Hjertet gikk opp i halsen et lite øyeblikk. Så fant vi standplasssjefen og forklarte situasjonen. Vi hadde ingen garanti for at det var Marte sin. Men OK, vi la den på Martes plass på standplass. Hun skulle få beskjeden rett før siste passeringspunkt ute i løypa, men i det øyeblikket knakk hun staven. Så da blir det kaos. Jeg vet ikke hvor mange som hadde klart å holde den roen. Hun var helt rå.