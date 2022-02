– Vi må ikke være redd for folk fra ytre høyre, men la dem få prøve seg

– Jeg tror vi trenger forandring. Vi må tilbake til det jordnære og det enkle, sier champagne-bonden Damien Cez til TV 2.

Damien viser oss rundt blant vinstokkene sine i hjertet av distriktet Champagne i Frankrike. Slakt grønn-brunt landskap og vinranker så langt du kan se. Små landsbyer ligger på rekke og rad. Det lukter våt jord i den milde vinterkulda.

Han elsker å lage champagne, men er mindre fornøyd med hvordan hjemlandet Frankrike har utviklet seg de siste årene.

SLITER: Presidentkandidat Marine Le Pen har brukt mange år på å gjøre partiet Rassemblement National, eller Nasjonal Samling mer spiselig for velgerne. Det har også gjort at hun har mistet velgere. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Damien er 49 år og separert. Han bor i en landsby med rundt 1500 innbyggere. Han er ingen stor champagneprodusent, og jobber stort sett alene på gården. I høysesongen leier han inn litt hjelp. Det meste ved produksjonen for å lage champagne foregår fortsatt med hånd på «gamlemåten».

Alltid stemt til høyre

Damien har alltid stemt til høyre, bortsett fra ved sitt aller første valg: Da Jean Marie Le Pen, faren til dagens presidentkandidat, Marine Le Pen, sjokkerte Frankrike ved å komme til den avgjørende valgomgangen i 2002.

Om drøye to måneder er det presidentvalg i Frankrike igjen.

Franske velgere flokker seg til høyresiden. Nærmere en tredel av velgerne sier de vil stemme på en kandidat på ytre høyre fløy.

Det er kandidater med en nasjonalkonservativ og høyrepopulistisk politikk, med klart budskap mot blant annet innvandring og islam. TV-programlederen og provokatøren Eric Zemmour (63) har dratt velgere ved å påstå at Frankrike allerede er i en tilstand av borgerkrig, en kamp mellom sivilisasjoner. Han er dømt flere ganger for hatefulle ytringer mot innvandrere.

PROGRAMLEDER: Eric Zemmour er blant Frankrikes presidentkandidater. Foto: Eric Gaillard/REUTERS

Zemmour og Marine Le Pen (53) slåss om mange av de samme velgerne. Le Pen appellerer mer til arbeiderklassevelgere, mens Zemmours velgere oftere kommer fra middelklassen.

Ikke vaksinert og mot byråkrati

Damien viser TV 2 ivrig rundt på gården og forklarer prosessen med å lage champagne.

Vi går ned i kjelleren hvor vi finner flaskene, som etter hvert fylles med gyldne bobler, rundt 36 000 flasker i året. Disse flaskene må snus i stativet hvor de står, hver eneste dag. Damien viser oss med raske bevegelser hvordan det skjer.

CHAMPAGNE: Midt i distriktet med samme navn som den gyldne drikken, driver Damien Cez en vingård. Produksjonen av champagne foregår stort sett uten maskiner, men med hånd, som i tidligere tider.

– Hvor mange flasker har du snudd i ditt liv?

– Mange flere enn jeg har drukket, det er helt sikkert, ler Damien.

Damien synes det blir for mye byråkrati og for mange krav med det grønne skiftet. Han mener kampen mot klimaendringene skjer for raskt.

Han er ikke vaksinert mot korona, men understreker at han ikke er vaksinemotstander. Han mener bare at det ikke er nødvendig å vaksinere seg mot covid-19. Dessuten har han hatt korona og det gikk helt fint.

– Den siste tiden med korona ... Unnskyld meg, men jeg synes innskrenkningen av den personlige friheten er overdrevet. Noen forstår det, men jeg har vanskelig for å gjøre det, sier han.

Under pandemien mener han at myndighetene har overkontrollert folket, og er bekymret for hva som vil skje med folks frihet fremover. Han sier at folk nå har fått nok, og ønsker seg forandring etter snart fem år med Macron.

– Vi må ikke være redd for folkene fra ytre høyre. Vi må la dem få sjansen til å prøve seg.

STOLT: Damien elsker jobben sin og er stolt av å lage et tradisjonsrikt fransk produkt. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Valget gjennomføres vanligvis i to omganger, fordi ingen kandidat pleier å få mer enn 50 prosent av stemmene i første valgomgang. To kandidater går videre til valgfinalen.

I øyeblikket ligger president Emmanuel Macron (44) best an til å gå til andre omgang, selv om han ikke har erklært seg som kandidat. Det skjer trolig 4. mars.

Mener Zemmour bør trekke seg

En drøy halvtimes kjøring fra gården til Damien, har folk stilt seg i kø en tidlig morgen. Mange med store franske flagg. Enkelte med flagg og T-skjorter hvor det står «Marine Presidénte».

Presidentkandidat Marine Le Pen fra Rassemblement National (Nasjonal Samling) har lagt valgkamp-åpningen til Champagne. Hun vil gjerne fremme franske verdier og levemåte, og Champagne er perfekt til budskapet.

Det starter med pressefrokost, hvor TV 2 verken får filme eller gjøre intervjuer. Det meste handler om kampen mellom henne og Zemmour.

VALGKAMP-ÅPNING: Høyrepopulisten Marine Le Pen sliter med å komme til 2.omgang av presidentvalget i år, selv om de velgerne hun har er veldig trofaste. Kampen har hardnet til ute på ytterste høyre fløy.

Begge er i mot innvandring, og bruker ellers valgkampen til kostbare valgløfter som handler om den enkeltes lommebok. «Kjøpekraft» er den saken velgerne er mest opptatt av.

Lenge så det ut til at Le Pen skulle møte Macron i den avgjørende valgomgangen. I helgen kom det en meningsmåling som viser at Zemmour og Le Pen ligger likt. Den tradisjonelle høyre-kandidaten Valerie Pecresse ligger rett foran de to ytre-høyre-kandidatene, men feltet er tett.

På pressefrokosten kommer det klart fram at Le Pen mener at Zemmour gjør alt for å ødelegge hennes valgkamp. Hun mener de heller bør samarbeide og at han bør trekke seg. Le Pen mener han tiltrekker seg nazister.

Hun understreker at hun har ryddet opp i eget parti, og ikke lenger omgir seg med de mest ytterliggående på høyresiden.

Spiser hverandre

De to kandidatene spiser hverandre, og kanskje det ender med at ingen av dem kommer til andre valgomgang. Begge sliter også med å få 500 underskrifter fra ledende politikere, som trengs for å stille til valg.

Le Pen har brukt flere år på å gjøre partiet mer stuerent og mer spiselig for flere velgere.

Vinbonden Damien Cez synes dette har ført til at Le Pen er blitt en mindre tydelig politiker. Hun har også tonet ned EU-motstanden, samtidig som mange av velgerne hennes er imot EU.

De siste ukene har flere av profilene i partiet hennes hoppet av og i stedet stilt seg bak Zemmour. Til og med hennes egen niese Marion Maréchal (32), som spås å bli den neste store lederen ytterst på høyresiden, har forlatt tanten. Hun vurderer nå å stille til valg for Zemmours parti.

Skifter mening?

Damien er invitert til valgkampåpningen til Le Pen med champagnen sin. For 4 euro, rundt 40 kroner, kan folk kjøpe et glass med champagne. Salget går godt. Noen kjøper også en hel kasse av champagnen for 100 euro. Stemningen er løsluppen i timene før Le Pen går på scenen.

Franske valgmøter likner en del på amerikanske politiske rallys, folkemøter. Mange flagg og høy musikk. Folkemengden i Reims roper vekselsvis «Marine Presidénte», «Vi skal vinne» eller «On est chez nous». Det siste kan oversettes med at «Det er vårt land». Et uttrykk for motstand mot innvandring og innvandrere.

STEMNING: Tilhengerne til Marine Le Pen forsøker å få opp stemningen i valgkampen, men både hun og partiet sliter med oppslutningen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Fra talerstolen lover Le Pen at Frankrike skal få tilbake landet sitt. Hun vil la folk bestemme innvandringspolitikken i en folkeavstemning.

– Frankrike skal være sjef over sin egen innvandringspolitikk. Utlendingene som kommer hit for at vi skal betale for behovene deres. Det er vi som skal bestemme hvem som får bli og hvem som må ut, tordner hun fra talerstolen.

Hun lover at alle husholdninger skal få 2000 kroner mer å rutte med i måneden, ved å kutte momsen på strøm, gass og drivstoff.

Damien har planlagt å stemme Zemmour i første valgomgang, men Le Pen i andre, hvis hun kommer dit. Men kanskje han ombestemmer seg, og skifter til Le Pen i første omgang også.

– Jeg kommer til å stemme for forandring. Jeg vet ennå ikke på hvem, men for forandring. Det er sikkert og visst.