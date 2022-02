Dyster Klæbo-spådom får støtte

Johannes Høsflot Klæbo er den store OL-favoritten. Nyhetsbyrået AP tror trønderen tar fire av seks gull i herre-langrenn.

Men det er en faktor som bør helle kaldt vann i blodet på de med de største gullhåpene og som de som spår resultater kanskje ikke har tatt hensyn til.

Det er mange minusgrader i fjellene i Zhangjiakou og kombinert med at all snø er kunstig gjør det sporet veldig, veldig trått.

– Klassisk går greit, men i skøyting blir det enormt tøft. Spesielt padling i bakkene er grusomt, sa trønder-briten Andrew Musgrave til TV 2 etter at han hadde vært på trening i løypene dagen før OL virkelig startet med Skiathlon for kvinner.

Therese Johaug mestret høyden, kulden og vinden ypperlig og feide inn til en suveren triumf på Ols åpningsdag. Trå forhold som gjør det tungt passer oksygen-snapperen fra Dalsbygda som hånd i foret hanske.

Teknisk trøbbel

For Johannes Høsflot Klæbo er det ikke sikkert at det er slik. Han baserer seg nemlig på andre ferdigheter.

– Det er nok av bakker, så jeg tipper at alle kommer til å prøve seg i hver eneste bakke. Det er bare å prøve å bite seg fast og håpe man har en god dag, sier Johannes Høsflot Klæbo.

KLAR FOR KAMP: Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen fra Norge under en trening med herrelandslaget i langrenn på skistadion i Zhangjiakou før vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: Fredrik Varfjell

Da hadde han bare fått testet løypene en gang, men innrømmet at løypen virket treig.

Klimaet, de trå sporene og harde bakkene gjør at konkurrentene også får ferten av noe stort. Russernes trener Jegor Sorin spår at Høsflot Klæbo får et helt annet OL enn han ser for seg.

– På sprint er kvalitetsforskjellen for stor. Der er Klæbo favoritt, sier Sorin.

– Men på de andre distansene gjenstår det å se hvordan han skal klare å tilpasse seg en så treig løype. Styrken hans er hurtighet, eksplosivitet og at han er teknisk god. I så tunge spor spiller ikke teknikken en like stor rolle.

Han mener at det krever en helt annen måte å gå på når temperaturen er så lav og kunstnøen er så trå.

– Hvordan dette påvirker hastigheten får vi vite i morgen. Derfor er det ikke så opplagt at Klæbo gjør det så bra.

Northug overrasket: – Slutt å kose!

Vidåpent løp

TV 2s langrennsekspert gir russeren støtte. Delvis.

– Jegor Sorin er inne på noen nøkkelpunkter her, som gjør at distanseløpene i OL kanskje fremstår enda mer åpne enn det vi er vant til fra verdenscupen, sier Skinstad.

– Løypeprofilen, snøen og ikke minst høyden taler til fordel for løperne med høyest kapasitet, men så god som Johannes Høsflot Klæbo viste seg i høyden i Davos og i tøffe løyper i Val di Fiemme tror jeg det er altfor tidlig å avskrive han. De som skal kvitte seg med Høsflot Klæbo før oppløpet skal gå fort.

EKSPERT: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vil du si forholdene er en ulempe for Klæbo?

– Ja, det vil jeg si. Utfordringen for konkurrentene er kanskje at det ikke er en stor nok ulempe. Men forholdene er en fordel for utøvere som Hans Christer Holund, Iivo Niskanen, Denis Spitsov med flere.

Kan kvitte seg med Klæbo

Dermed er Skinstad på linje med Sorin, som også nevner Holund som Norges største gullhåp.

– Det er ganske tøffe løyper. Mye fordi vi går i høyden, det er tunge forhold og det er en del vind. Det gjør løypene hardere enn ellers. Men det er fine traseer og en fair løype, sier Holund selv.

Skinstad tror, som Klæbo selv, at det vil komme angrep til angrep på nordmannen.

– Jeg forventer at det blir et helvetes kjør fra start til mål, der gutta med høyest O2-opptak gjør alt de kan for å kvitte seg med Klæbo. Jeg tror derfor vi får et veldig likt renn som i VM i Oberstdorf i fjor. Samtidig tror jeg Klæbo er sterkere i år enn i fjor, og da skal de gå utrolig fort de som skal kvitte seg med han.

– Hvis Aleksandr Bolsjunov har hevet seg betraktelig fra Tour de Ski blir den regjerende verdensmesteren mannen å slå. Er han fortsatt litt unna toppformen er jeg redd Holund i Simen Hegstad Krügers fravær kan bli litt alene i front, såfremt ikke Spitsov, Aleksej Tsjervotkin og Artem Maltsev er i form nok til å bidra skikkelig. Først hvis en tre-fire mann veksler på å kjøre hardt over tid tror jeg Klæbo kan få det tøft.