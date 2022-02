Bekymret for Norges stafettlag: – Nesten vært bedre om Johaug gikk alle fire etappene

Til tross for Therese Johaugs OL-gull på 15 km skibytte, synes ekspertene det norske stafettlaget ser fryktelig svakt ut.

Therese Johaug kunne juble for sitt første individuelle OL-gull på 15 km skibytte, men det tok tre minutter og 35 sekunder før neste norske kvinne passerte målstreken i Zhangjiakou.

Se hvordan Johaug knuste alle i Sportsnyhetene øverst!



SAVNET: Heidi Weng. Foto: Terje Pedersen

Helene Marie Fossesholm ble nr 18, mens Ragnhild Haga, på 29. plass, var fire minutter og 38 sekunder bak Johaug.

Det lover ikke godt for det norske stafettlaget, mener TV 2s eksperter.

– Etter dagens renn er det ingenting som tyder på at Norge enkelt skal forsvare det overlegne VM-gullet på stafett fra i fjor, der de tross alt hadde alle marginer på sin side, sier Petter Skinstad.

– Det er veldig kritisk akkurat nå. Det hjelper ikke å ha Therese i kalasform. Vi mangler stabiliteten. Vi trenger Heidi Weng tilbake, sier Northug.

Det er fortsatt usikkert om Heidi Weng kommer ned til Kina. Hun er tilbake i Norge etter at hun ble koronasmittet i Italia, men er urolig for å reise nedover og teste positivt i Beijing, selv om prøvene i Norge er negative.

EKSPERT: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Heidi har ikke avskrevet å ta turen hit, men det er for tidlig å si noe om, det her tar vi tak i over helgen, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.

– Skikkelig rysare

TV 2s ekspert mener Weng er selvskreven på et stafettlag dersom hun kommer nedover i tide.

– Per i dag tror jeg det beste stafettlaget er Lotta og Tiril Udnes Weng på de to første etappene, med Helene Marie Fossesholm og Therese Johaug på de to siste. Rekker Heidi Weng OL er hun selvskreven på sisteetappen, og da bør Johaug gå tredje, sier Skinstad.

Weng har en liten uke på seg for å rekke stafetten, som går lørdag 12. februar.

– Jeg tror damestafetten kan bli en skikkelig rysare, og basert på vinterens resultater kan både Sverige, Finland, Russland, USA og til og med Tyskland utfordre Norge. Her tror jeg vi kan ende opp med alt fra gull til en sur fjerdeplass til slutt, avhengig av hvordan resten av mesterskapet utvikler seg, sier Skinstad.

Tror på svensk stafettgull

Åpningsdistansen i OL ble en gedigen skuffelse for de svenske langrennsjentene, med Frida Karlsson som beste kvinne på en femteplass, 42 sekunder bak Johaug. Den svenske ski-skribenten Tomas Pettersson tror likevel på svensk suksess på stafetten.

– Stafetten kan bli Sveriges dag. Det blir nok ikke Norges dag i alle fall. Jeg ser ikke Norge som noen gullfavoritt, sier Expressen-kommentatoren.

– Det hadde nesten vært bedre om Johaug gikk alle fire etappen. Nesten..., spøker han.

Akkurat det er ikke skidronninga fra Dalsbygda helt enig i.

– Hehe nei, det er det ikke… Det er fem kilometer, det er en annen løype, så blir det spennende å se om Heidi klarer å komme seg ned eller ikke. Jeg sier stafett er stafett, sier gullvinneren og smiler lurt.