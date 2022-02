Skuffet over skiturister etter mer enn 50 skredulykker på to dager

På to dager har det vært nesten 50 skredulykker i Østerrike. Nå reagerer lederen for skredvarsling i Tirol.

De siste årene har skredvarslene i Tirol ofte hyllet skituristers forsiktige oppførsel i forbindelse med nysnø og stor skredfare.

Men etter flere skredulykker de siste to dagene er leder for tjenesten, Rudi Mair, skuffet.

Det skriver den tyske avisen Allgäuer Zeitung.

– Det sårer meg personlig og gjør meg trist når du advarer gang på gang i flere dager, og innen to dager registreres det omtrent 50 skredulykker, sier Mair til rikskringkasteren ORF.

26 skred fredag

Han sier at de oppfyller leveringsplikten sin, og påpeker at vintersportentusiaster har en plikt til å holde seg oppdatert.

REDNINGSAKSJON: Redningsarbeider ved isbreen Rettenbach like ved Soelden fredag, etter et snøskred hadde gått. Foto: Zoom. Tirol / APA / AFP / Austria Out

– Tirol har verdens beste og mest moderne skredvarsling på syv språk, som blir oppdatert daglig. Turister bør derfor de holde seg informert.

Bare fredag ble det meldt om 26 skred, ifølge skredvarslingstjenesten i Tirol.

Flere omkommende etter snøskred

Fredag døde fire svensker og en guide i et snøskred i Spiss, mens tre nordmenn og en tysk guide var involvert i et snøskred lørdag. Én nordmann mistet livet i hendelsen.

Et annet skred i Østerrike tok livet av åtte personer fredag. I tillegg ble et ektepar i 60-årene funnet døde natt til lørdag, etter å ha blitt tatt av et skred i Schönangeralm.

I Vorarlberg mistet en 43 år gammel frikjører livet etter å ha utløst et snøskred.

Skredvarlingstjenesten har gjentatte ganger advart om den store skredfaren de siste dagene. Farevarselet har siden torsdag vært på nivå fire over tregrensen. Fredag ble varselet degradert til nivå tre.