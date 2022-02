Råsterk seier av Johannessen: – Dette har man ikke opplevd før

Etter to tredjeplasser på rad skulle det endelig lykkes for Uno-X-rytter Tobias Halland Johannessen.

Se den knalltøffe spurten nederst i saken!

På den fjerde etappen av Étoile de Bességes gikk nordmannen til topps etter 146, 71 kilometer. Med det slo han stjerner som Diego Ulissi, Bauke Mollema og Alberto Bettiol.

– Dette har man ikke opplevd før. Vi har hatt det samme i Alexander Kristoff, Thor Hushovd og Edvald Boasson-Hagen. Men ikke i den kategorien vi snakker om her, sier sportsdirektør i Uno-X, Stig Kristiansen til TV 2.

– Han er et tusenårsbarn, og det er to av dem! sier Kristiansen og sikter til Tobias sin tvillingbror Anders.

Han legger ikke skjul på at lørdagens prestasjon av Tobias Halland Johannessen er enorm, men mener samtidig at man ikke må ta helt av.

– Vi er nødt til å huske på at vi er tidlig i februar. Dette er ikke Tour de France, selv om det er et høyt nivå her nede. Det er absolutt helt spesielt. Vi kan ta av litt, men vi må også bevare fotfestet på iallfall den ene stortåa, sier sportsdirektøren.

2022 er Halland Johannessens første proffsesong og han er allerede av flere sykkelmedier trukket frem som et av de aller største fremtidshåpene i sporten.

– Han har fortsatt på det han leverte i fjor. Det er egentlig ikke så mye mer å si enn at det er helt vanvittig. Man ser det på prestasjonene i form av watt-tall og resultatene at dette er noe helt for seg selv. Så gjelder det bare å fortsette fremover. Dette er bare starten for ham og broren, sier Stig Kristiansen.

TV 2s ekspert i ekstase

TV 2s sykkelekspert, Magnus Drivenes, gleder seg stort over at Norge nå ser ut til å ha en real klatrer.

SPENNENDE SESONG: Tobias Halland Johannessen går en spennende tid i møte. Foto: Uno-X.

– Det er vanvittig gøy det som skjer nå. Omsider har vi en som klatrer i verdensklasse. Måten han gjør det på i dag er helt suverent, han følger uten problemer, tar ansvar, åpner spurten og er helt suveren. Ikke bare klatrer han bra, men han har også egenskapene til å avgjøre det i finalen.

– Nå blir det utrolig spennende å følge utviklingen hans fremover. Uno-X har mange morsomme ritt på programmet fremover, og jeg gleder meg spesielt til å se ham i Katalonia rundt og Ardenner-klassikerne, sier Drivenes.

Nordmannen er et stort talent og markerte seg for alvor i sykkel-verden da han vant Tour de l'Avenir sommeren 2021. Søndag er siste etappe av Étoile de Bességes.

– Det eneste målet vi har hatt her nede har vært å kjøre for sammendraget og en seier på dagens etappe. Sånn sett kan man si det var perfekt levert av Tobias. Det var også ekstremt godt jobbet av Morten Hulgaard og de andre på laget som førte ham inn i bakken, sier Stig Kristiansen til TV 2.