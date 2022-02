Redningsmannskaper nærmer seg gutten som falt ned i brønn i Marokko

Saken oppdateres!

Et kamera som er senket ned i brønnen, viser gutten Rayan som ligger på siden, men det er umulig å fastslå om han fortsatt er i live.

Ved et uhell falt han ned i en brønn, som skal være cirka 32 meter dyp. Årsaken til at aksjonen er så krevende, er at brønnen er svært dyp, men også svært smal.

Redningsmannskaper har ved hjelp av gravemaskiner fjernet store masser ved siden av brønnen fem år gamle Rayan falt ned i. Planen er nå å ta seg inn i brønnen fra siden. Foto: Mosa'ab Elshamy / AP / NTB

– Vi har to meter til å grave for å nå Rayan, og vi håper vi ikke støter på steiner, sa redningsmannen Thamrani Abdelhadi til journalister på stedet lørdag ettermiddag.

Reuters skriver at redningsaksjonen er kontinuerlig forsinket grunnet steiner og ustabil grunn.

Gravemaskiner har de siste fem dagene fjernet store masser rundt den dype brønnen, og lørdag var redningsmannskapene bare få meter unna stedet der femåringen ligger i den avsidesliggende landsbyen Ighrane i Chefchaouen-provinsen.

Mannskapene har tidligere senket oksygen, vann og mat ned i brønnen, men det er uklart om han har vært i stand til å benytte seg av dette. Planen er nå å lage en åpning inn i brønnen fra siden, uten at den raser sammen over gutten.

Et helikopter står klart for å transportere gutten til det nærmeste sykehuset, skriver Sky News.

Den dramatiske redningsaksjonen i Marokko har skapt engasjement i hele Nord-Afrika. Hundretusener av marokkanere og folk i nabolandene følger redningsarbeidet på TV, og engasjementet er også stort i sosiale medier.