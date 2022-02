Johaugs Karlsson-knockout: – Håper det er slutt etter OL, så vi får se noen andre der oppe

Mye har handlet om Frida Karlsson versus Therese Johaug i oppladningen til OLs første distanse. Utsagn om norske «mind games», hvordan Norge har bommet med treningsleiren i forkant og at de kom altfor seint til OL-byen har preget svenske medier.

Se hvordan Johaug knuste konkurrentene i videovinduet øverst!

Med fasit i hånd ble det knockout fra Johaug.

Mens hun gråt gledestårer over at OL-spøkelset som har plaget henne endelig forsvant, så gråt Frida Karlsson utmattede tårer i den forblåste og iskalde intervjusonen i Zhangjiakou.

Det gjorde hun to timer etter rennslutt og når kun den svenske pressen stod tålmodig igjen. Først måtte hun få varmen i seg og komme seg på beina. Hun var likevel fremdeles sterkt preget av den knalltøffe konkurransen, beskrevet av norske Ragnhild Haga og Helene Marie Fossesholm som «brutal».

– Jeg er sliten og tom, jeg vet ikke. Jeg har det ikke bra nå, sa Karlsson to timer etter målgang.

– Jeg er tom for energi, fortsatte hun og la til at hun nok skulle bli bra igjen.

Karlson-kollaps overrasket Johaug

Karlsson ble nummer fem. I seg selv kanskje ikke en katastrofe, men skuffende. Og når hun gikk så i kjelleren etterpå er det begynt å komme bekymringsrynker i svenske panner.

Petter Northug omtaler det som en kollaps mot slutten for svensken. Gullvinner Johaug ble også overrasket over hvor lett hun ristet av seg Karlsson.

– Jeg trodde kanskje at Frida skulle være høyere opp og være med å kjempe om medaljer. Jeg har ikke snakket med henne og det kan jo være mye ski, dagsform. Det er mange faktorer som spiller inn her. Det er ikke bare å gå og hente medaljer. Det skal legges ned en jobb i forkant, og alt skal gå veien, sier Johaug til TV 2.

– Har du fått et overtak?

– Jeg konkurrerer jo først og fremst mot meg selv, og ikke mot Frida. Jeg gjør det også, men det er mange andre som går fort på ski. Jeg skal nyte dagen og ta med meg at jeg endelig har vunnet det individuelle OL-gullet.

EKSPERT: Tomas Pettersson fra Expressen. Foto: Terje Pedersen

– Blir OL-dronningen

Expressens langrennsskribent Tomas Pettersson følger den norsk-svenske duellen tett. Han ble imponert av Johaugs maktdemonstrasjon.

– Jeg tror Therese viste ganske tydelig hvem som kommer til å bli OL-dronningen. Det var fryktelig, brutalt imponerende. Det eneste som kan stoppe henne fra å ta flere gull er at hun er så fornøyd med å ta dette gullet at hun ikke brenner like mye for det i neste løp. Men det tror jeg hun gjør. Hun kommer til å dominere dette mesterskapet totalt, sier Pettersson til TV 2.

– Jeg tror hun kommer til å kjøre på gjennom dette OL-et. Så håper jeg at det er slutt, slik at vi får se noen andre der oppe.

– Som Frida Karlsson?

– Hun hadde ikke helt sine beste dager i dag. Det er nok ikke de beste forutsetningene for henne med kulden, men jeg tror definitivt at Karlsson står først i køen til å ta over etter Johaug. Her og nå er imidlertid Johaug fullstendig overlegen.

Langt nede

Han poengterer at en femteplass tross alt ikke er så dårlig, og at hun var med lenge. Pettersson stod imidlertid i intervjusonen da den svenske skiyndlingen endelig kom ut – mutt og lavmælt.

– Hun var tom og apatisk. Helt overkjørt. Hun er et følelsesmenneske og blir veldig skuffet når hun ikke lykkes. Men dette var et nivå over det jeg har sett før. Hun kjenner det veldig mye her og nå, sier han.

– Det spørs om hun klarer å snu det mentalt. Hun hadde ikke forventet at hun skulle få en skikkelig lekse av Therese i dag. Det var en reell smell. Ikke bare fysisk, men også mentalt.

Karlsson skal ikke gå sprinten, og har dermed noen dager å komme seg på. Det kan også skje ting som vil gi henne en opptur.

– Om bestevenninnen Maja Dahlqvist vinner gull på sprinten, så kommer Frida Karlsson også til å føle seg bedre, sier Pettersson.