Far og datter oppløst i tårer for andre OL på rad

Enorm kontrast for Theresa Stadlober, og hennes legendarisk langrennsfar, fra Pyeongchang til Beijing.

I skyggen av Therese Johaug gikk Theresa Stadlober inn til en nesten like emosjonell medalje.

For i Johaugs fravær i Pyeongchang for fire år siden var Stadlober på vei til medalje på tremila, da hun gikk feil i løypa ikke bare én, men to ganger.

Dermed røk medaljen og en gråtkvalt østerriker kom over mållinjen.

Fire år etter var det gledestårer som preget ansiktet til 29-åringen.

– Det er veldig emosjonelt for meg. Jeg har jobbet så lenge for det. Drømmen min har alltid vært å ta en medalje på en stor øvelse. Jeg er så glad. Det er utrolig og jeg kan ikke beskrive det, sier hun til TV 2.

– Etter at det skjedde i 2018 har jeg alltid sagt at det vil komme nye muligheter og nye sjanser. Det var en sjanse og jeg tok den.

Svartnet fullstendig

Den gang som nå var pappa Alois Stadlober, tidligere østerriksk langrennskanon, kommentator på østerriksk TV.

Det var en krevende øvelse for ham den gangen, og det svartnet fullstendig for ham. Hun omtaler det selv som en fullstendig blackout.

Det var antagelig ikke noe letter å få frem ordene denne gangen. I alle fall ikke da han møtte datteren etter medaljeløpet.

– Vi ga hverandre en klem, men vi snakket ikke, for vi gråt så mye. Jeg må se løpet for å se hva han sa. Det var veldig emosjonelt også for ham, tror jeg.

Men det er ikke bare hendelsen for fire år siden som gjør hendelsen spesiell.

Stadlober var nær ved å lide samme skjebne som Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og Simen Hegstad Krüger. Hun avla en positiv covid-test og fikk ikke reise med laget til Beijing.

Hun var imidlertid heldigere enn sine norske kolleger.

– Jeg har hatt noen tøffe uker. Jeg hadde en positiv covid-test, men neste morgen var den allerede negativ. Så det var en falsk positiv. Etter det avla jeg fire negative tester på fem dager, og dermed kunne jeg reise med det norske laget.

– Det var nok ikke så dumt. Det er to medaljer fra det flyet, smiler hun.

Glad Johaug

Gullvinner Johaug var glad på konkurrentens vegne.

– Det er jo fantastisk at hun klarer å ta den bronsen i dag. De tre som kom på pallen i dag… Det var første individuelle gullmedaljen min, første til Neprjajeva og første medalje til Teresa, og hun gikk jo feil i forrige OL.

– Jeg unner henne veldig den der, og hun har vært syk, det har vært mye usikkerhet om hun kunne komme hit, så da er det stort å se at.. det var mye tårer i den bua i dag, det skal jeg innrømme..

– Dere tok jo samme fly ned, la dere en liten plan da?

– Vi tenkte at kortest mulig tid her nede er bra, så da var det bare å kjøre på.