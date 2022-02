Klarte ikke å følge opp kanonhopp - ingen norske medaljer

Saken oppdateres!

OL-debutanten Thea Minyan Bjørseth klinket til med et kanonhopp på 99.5 meter i førsteomgang. Det gjorde at ungjenten lå på en imponerende sjetteplass og hadde medaljehåp før det andre hoppet.

Dessverre klarte hun ikke å følge opp i finaleomgangen. 18-åringen landet på 73 meter og dermed røk det som kunne blitt en veldig god plassering. Hun endte til slutt som nummer 21.

– Jeg følte egentlig at det ikke kjentes alt for verst ut på hoppet, men så landet jeg alt for tidlig. Veldig irriterende at jeg ikke klarte å få til et bedre andrehopp, sier Bjørseth til Discovery.

Silje Opseth hoppet kun 92.5 meter og var dermed ute av gullkampen etter sitt første hopp. Et godt finalehopp på 95 meter gjorde at 22-åringen klatret seks plasseringer og endte på sjetteplass.

Rennet ble vunnet av slovenske Ursa Bogataj foran tyske Katharina Althaus. Nika Kriznar ble nummer tre.

Anna Odine Strøm endte på 15. plass.

Den suverene verdenscuplederen Marita Kramer deltar ikke i årets OL grunnet koronasmitte.