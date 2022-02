Svarer på klemmekritikk: – Situasjonen er håpløs

Først stormet Therese Johaug i mål til sitt første individuelle OL-gull. Seinere spurtet Johannes Thingnes Bø inn til gull i mixed-stafetten. Etter målgang satt klemmene løst. TV 2-ekspert Petter Northug likte dårlig det han så etter målgang på langrennsstadion.

– Slutt å kose. Vent til etter OL, er Northugs nådeløse dom.

– Veldig overrasket

Johaug fikk en klem av russiske Natalja Neprjajeva etter målgang. Russerne delte ut klemmer i øst og vest.

– Jeg ble veldig overrasket over det. Vi ser hvor hardt de jobber og hvor nøye de er med smittevern i troppen og i Olympiatoppen. Jeg skjønner ikke at utøverne skal være så tette på hverandre med klemming. De må være forsiktige. Vi vet at det er smitte i OL, det er nye tilfeller hver dag. Da må utøvere som skal gå flere distanser være forsiktige, sier han.

– Jeg tenker hva jeg selv hadde gjort i en sånn situasjon. Jeg hadde holdt meg langt unna utøvere i den grad det lar seg gjøre etter målgang. Man kan kanskje gratulere med hansker på, men man går ikke og klemmer. Det hadde jeg holdt meg for god til, fortsetter Northug.

BAMSEKLEM: Johannes Thingnes Bø fikk en god glem etter gullspurten. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Håpløs situasjon

De norske skiskytterne samlet seg også etter målgang. Johannes Thingnes Bø er nærkontakt med smittede Jarl Magnus Riiber. Som nærkontakt må han isolere seg på enkeltrom og spise middag alene. Thingnes Bø kan trene og konkurrere så lenge han holder avstand. Det gikk i glemmeboken i gullrusen, noe svenskene påpekte.

– Mange vil sikkert reagere. Men folk er glade, og situasjonen er jo litt håpløs. Man vinner OL-gull, og da skjønner alle at det blir vanskelig å holde to meters avstand. Jeg fikk meg et munnbind der, og da får det gå bra, sier Thingnes Bø til VG.

– Det er sjelden vi planlegger å snakke om feiring på møtet dagen før løpet, men i går måtte vi faktisk det. Hvis dette skulle gå bra så kunne vi ikke kaste oss rundt ham. Jeg vet ikke, det ble litt regndans rundt guden Johannes. Så fikk vi slengt ut et munnbind til han. Da han fikk på seg det, kunne vi ta et skikkelig mageplask og slenge oss i en god klynge, sier Tarjei Bø til TV 2.

Nyhetene: Drama på standplass - Norge sikret likevel gullet

Marte Olsbu Røiseland hevder det var greit å klemme Thingnes Bø så lenge munnbindet var på.

– Jeg var nesten litt nervøs, for Tarjei var veldig klemmete på Johannes. Jeg bare: «Munnbind!». Men det tror jeg ikke han tenkte på, ler Røiseland.

Northug mener minuttene og timene etter konkurransene er spesielt viktige.

– Du er mest sårbar for å motta sykdom etter målgang. Da er du nedbrutt, og da må du være ekstra påpasselig. Derfor var dette en rar seanse, sier Northug.