I natt kan Johanne Killi (24) ta OL-gull. For ett år siden vurderte hun å legge opp.

I januar 2021 måtte Johanne Killi gjøre en brå bevegelse for å ikke kjøre på en funksjonær i landingen under verdenscup i Østerrike. Unnamanøveren resulterte i en alvorlig kneskade, der det indre leddbåndet røk.

– Tung periode

Skaden gjorde at medaljehåpet i fjorårets VM var ute. Motivasjonen forsvant og Killi vurderte å legge opp.

– Det var en tung periode. Jeg syntes ikke det var noe gøy å stå på ski. Jeg gledet meg ikke til å reise på samlinger, sier Killi til TV 2.

SKADET: Johanne Killi røk det indre leddbåndet i en konkurranse i Østerrike. Foto: Privat

KNEOPERASJON: Johanne Killi gjennomførte kneoperasjon på sykehus etter skaden. Foto: Privat

Natt til tirsdag står hun likevel på startstreken i den olympiske Bir Air-finalen.

Hennes eneste verdenscup-seier i disiplinen tok hun i nettopp i Beijing tilbake i 2019.

Johanne Killis sterkeste øvelse er slopestyle. Finalen kjøres neste mandag.

Vurderte å legge opp

Til tross den tunge høsten har Killi funnet motivasjon.

– Jeg fokuserer mye mer på skigleden nå, det å ha det gøy når jeg står på ski og så er det jo gøy å kunne leve av skikjøringen, så hvorfor kaste bort den muligheten?

Drømmer om medalje

Dombås-jenta har store sportslige ambisjoner, men vektlegger også en viktig faktor i skikjøringen.

– Jeg reiser til Kina for å ha det gøy på ski. Jeg syns det er gøy å konkurrere. Det er en leken idrett for det er ikke noe fasit eller regler på hva man kan gjøre. Du kjører på den måten du vil og gjør triksene slik du vil.

OPPTRENING: – Det hadde vært rått med en OL-medalje. Foto: Magnus Midttun

– Det hadde jo vært rått med en OL medalje, det mangler jeg. Målet er også å hente flere X-Games-medaljer, samt å vinne World Cupen sammenlagt.





Ser lyst på fremtiden

JULEGAVE: Twintip-skiene dukket opp under juletreet da Johanne var 11-12 år. Foto: Privat

Johanne synes det er kult å se at interessen for freeski-idretten vokser i Norge. Hun mener likevel at sporten ikke får den oppmerksomheten den fortjener.

– Sporten får for lite mediedekning. Vi har et av verdens beste landslag.

Leken sport

24-åringen har stått på ski og snowboard siden hun var liten. Twintipskiene dukket opp under juletreet da Johanne var 11-12 år. Og siden det har interessen for den lekende sporten vokst seg større og større. Hun hadde et helt annet forbilde enn de typiske freeski- og snowboardprofilene.

– Jeg hadde egentlig ingen forbilder da jeg var yngre, og heller ikke nå. Det var faktisk mer på fotballbanen jeg hadde det. Ronaldinho, ler Johanne.

SVEVER HØYT: Johanne Killi er klar for OL-finalen i Big Air natt til tirsdag. Foto: Beate Oma Dahle