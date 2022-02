Lagvenninnene om den enorme avstanden opp til Johaug: – Vi må le litt av det også

Therese Johaugs gullbragd var det ingen som var i nærheten av å matche. Avstanden ned til lagvenninnene var av det voldsomme slaget.

OL-debutant Helene Marie Fossesholm ble nest beste norske på 18. plass på 15 kilometer skibytte.

– Det var brutalt. Jeg ga det jeg hadde. Det er bare sånn det var i dag. Jeg har ingen unnskyldning. Jeg gikk så fort jeg kunne, sier Fossesholm til TV 2.

OL-debutanten er klar på at løypene var svært tøffe.

– Det blir hardt videre. Jeg håper å få muligheten til å gå mer. Det blir nok ikke noe mindre hardt. Jeg tror ikke bakkene blir slakere eller kortere. Det blir samme jævelskap. Men det er jo det jeg liker. Det var digg å krysse mållinjen. Det var det jeg tenkte. Jo fortere jeg går, jo fortere kan jeg legge meg ned.

Men det at løypene er harde, er ikke noe 20-åringen ser på som negativt.

– Jeg liker harde økter. Jævelskap for min del er bare positivt.

Nyhetene: Johaug tok gull

Lagvenninne Ragnhild Haga endte helt nede på en 29. plass, 4:38 bak Johaug.

– For min del blir det veldig tungt. Jeg syns jeg åpnet fornuftig, men så kjente jeg høyden. Det var veldig synd og kjedelig, men man får ikke gjort annet enn sitt beste. Jeg har prøvd å jobbe med hodet underveis og skjerpe meg, men jeg vet ikke hvorfor det ikke er bedre fysisk, sier Haga til TV 2.

Northug overrasket: – Slutt å kose!

– Vi må le litt av det også

Den store avstanden gjør at TV 2-ekspert Petter Northug er bekymret før stafetten.



– Det er veldig kritisk akkurat nå. Det hjelper ikke å ha Therese i kalasform. Vi mangler stabiliteten. Vi trenger Heidi Weng tilbake, sier Northug.



Den bekymringen deler ikke Haga.

– Både jeg og Helene kan løfte oss og få bort de verste nervene. Vi kan kanskje gjøre det bedre på en fem kilometer og få en bedre dag, sier Haga.

– Jeg tar et renn av gangen, og akkurat nå er jeg glad for å være ferdig. Jeg var nervøs på forhånd, sier 30-åringen.

Den skuffende plasseringen er ikke noe hun tar altfor tungt.

– Det morsomste etter målgang er å dele gode opplevelser, men nå må vi le litt av det også. Helene var ikke fornøyd hun heller. Vi var enig om at det var tøffe forhold og tung for oss begge. Vi graver oss ikke ned.

– Vi har sendt noen hjerter frem og tilbake

Haga var opprinnelig kun reserve til OL i Beijing, men etter at Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng ble koronasmittet, fikk hun gå likevel.

– Jeg fikk en snap med lykke til fra Heidi, og vi har sendt noen hjerter frem og tilbake. Det har vært en veldig spesiell opptakt til det her både for meg og resten av laget. Sånn sett er vi veldig fornøyd med å være her og komme gjennom koronatester.

De to norske løperne gleder seg også over Johaugs store gullbragd.

– Jeg var forberedt på en tung løype, og det passer jo Therese som hånd i hanske. Det er veldig morsomt at hun får det til i dag, sier Haga, som selv vant OL-gull for fire år siden.

– Hva skal man si? Å vinne med et halvminutt i OL etter den oppladningen. Det sier litt om skallen hennes. Det er ufattelig fortjent, sier Fossesholm.