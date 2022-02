Thingnes Bø spurtet Norge til gullet etter ellevill stafett: – Fly flate, så mye action!

Se hvordan Thingnes Bø spurtet Norge til gull i Sportsnyhetene øverst!

Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø utgjorde det norske laget som var en av de store forhåndsfavorittene i lørdagens mixed staff i OL. På ellevilt vis innfridde de forventningene.

Det ble en svært dramatisk mixed stafett både for Norges og konkurrentenes del. Det ble en spurtduell om gullet mellom Russlands Eduard Latypov, Frankrikes Quentin Fillon Maillet og Norges Johannes Thingnes Bø.

Thingnes Bø spurtet til gull foran Frankrike og Russland etter en thrilleravslutning av de sjeldne.

– Det var som vi tenkte og fryktet. Det veldig skiftende, vi visste det ble strafferunder. Den mest spennende stafetten jeg har vært med på noen gang, sa landslagssjef Per Arne Botnan til TVNorge etter Norges gull.

Røiseland, Eckhoff og brødrene Bø har hele 44 VM-gull til sammen og sikret Norges første OL-gull på blandet stafett siden OL i Sotsji i 2014.

– Stemmen er vekke, tårene strømmer. Det var veldig stort for meg. Jeg har flotte lagkamerater. Så har jeg en lillebror som krysser mållinjen først... Det kunne ikke blitt bedre, sa Tarjei Bø til TVNorge etter gullet.

– Det var en helt vill stafett. Det var så godt og så vondt. Det var helt rått. Det var skiskyting, liksom. Det var så bra, sa Tiril Eckhoff.

– Jeg kom hit for å ta et OL-gull, nå skal vi bare nyte dette, sa Marte Olsbu Røiseland.

Dramatisk start

Marte Olsbu Røiseland kom skjevt ut på første skyting, ettersom hun mistet irisen på siktet. Hun fikk hentet seg inn og fikk ned alle blinkene, men gikk ut 24 sekunder bak.

– Det var en kaotisk start for Marte. Den kunne vi ikke se. Det er utrolig imponerende at hun klarer å gjennomføre en slik liggende skyting, for dette har hun aldri opplevd på standplass før, sa TVNorge-ekspert og tidligere landslagstrener for skiskytterne, Roger Grubben.

På stående skyting gikk det adskillig bedre. Olsbu Røiseland traff alle fem blinkene og skjøt Norge tilbake i tetkampen.

– Utrolig levert av Marte, etter den starten hun fikk, konstaterte Grubben.

Røiseland selv sa dette om dramatikken på sin første skyting:

– Det var skikkelig gøy. Men fy flate, så mye action. Først knekt stav, og så mistet jeg irisen på sikte. Er det mulig, tenkte jeg. Men jeg fikk beskjed om at den lå på matten. Jeg så lå den der, og jeg kunne ikke skyte uten. Så jeg måtte sette meg ned og skru den på før jeg kunne begynne. Jeg er egentlig kjempefornøyd med måten det gikk til slutt, sa hun til TVNorge, og slo fast:

– Jeg var stiv, og det kostet, og jeg var stresset etter alt det surret. Da hadde jeg ikke annet valg prøve å få en så god runde som mulig, sa hun.

VEKSLET: Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland under blandet stafett i skiskyting 4 x 6 km i Zhangjiakou under OL i Beijing 2022. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Eckhoff måtte ut i strafferunder

Olsbu Røiseland gikk med superfart i sporet og sendte Tiril Eckhoff ut med et forsprang på 16,7 sekunder på andre etappe. Hun kom alene inn på første skyting med et forsprang på 24 sekunder på nærmeste konkurrent. Men Eckhoff bommet tre, og etter ekstraskudd måtte hun ut i strafferunde.

Dermed mistet Norge plutselig sin suverene ledelse. Italia overtok ledelsen med 13,6 sekunder foran Norge etter første skyting på andre etappe.

Eckhoff gikk imidlertid superraskt i sporet, og kom inn til sin andre skyting for dagen samtidig som Italias Dorothea Wierer.

Kraftige vindkast gjorde det vanskelig på standplass. Eckhoff måtte ut i to strafferunder, mens Wierer slapp unna strafferunde etter ekstraskudd, og gikk ut i ledelse foran Frankrike. Eckhoff gikk ut som numer fem, 44 sekunder bak ledende Italia.

– Det er den vondeste etappen jeg har gått i mitt liv. Det var helt jævlig. Det er utforende forhold her, og jeg har forberedt meg godt. Men vinden snudde totalt på liggende. Jeg gikk det ikke til. Så kom jeg på stående. Det gikk fint noen skudd, så kom vinden. Så det var jævlig, sa Tiril Eckhoff til TVNorge.

VEKSLET: Tiril Eckhoff veksler med Tarjei Bø under blandet stafett i skiskyting 4 x 6 km i Zhangjiakou under OL i Beijing 2022. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Mer trøbbel på standplass

På tredje etappe var det guttas tur. Eckhoff hadde holdt oppe farten i sporet, og sendte Tarjei Bø ut på en foreløpig femteplass, 29,7 sekunder bak Frankrike, som hadde overtatt ledelsen.

Frankrikes Emilien Jacquelin skjøt fem av fem på sin første skyting og sørget for en solid ledelse. Tarjei Bø leverte også strålende skyting, og gikk ut 46,1 sekunder bak Emilien Jacquelin.

Jacquelin fikk trøbbel på stående skyting, da geværet skilte seg. Han måtte ut i to strafferunder. Tarjei Bø tok seg god tid på standplass, men bommet to og brukte lang tid på på lade. Han slapp unna strafferunde etter å ha brukt ekstraskudd. Det ble uhyre jevnt, og etter Bøs skyting var sju nasjoner med i medaljekampen.

JUBLET: Norge kunne til slutt juble for gullet. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Thriller

Russland gikk først ut på den siste etappen. Norges ankermann Johannes Thingnes Bø gikk ut 21,9 sekunder bak.

Thingnes Bø begynte med bom, men fikk ned alle blinkene etter ekstraskudd på liggende. Han gikk ut bak Russland og Frankrike.

Dermed var det duket for en thriller på siste stående skyting. Thingnes Bø kunne gå inn på standplass vel vitende om at solid og rask skyting kunne sende Norge rett opp i gullkampen.

Thingnes Bø traff fire rett ned, men måtte bruke ekstraskudd og gikk ut 9,3 sekunder ba Russland.

Lillebror Bø ga alt han hadde i sporet, og det ble en spurtduell om gullet. Den vant Thingnes Bø foran Frankrike og Russland etter en høydramatisk mixed stafett.