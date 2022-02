Nedbrutte svensker: – En fiaskostart!

Svenske aviser håpet på gull, men medaljen glapp for Frida Karlsson.

Svenskene hadde et håp om at Frida Karlsson kunne snyte Therese Johaug for gullet og fikk høyt ut i forkant.

Men lørdagens 15 kilometer skiathlon ble en nedtur for «söta bror». Therese Johaug hadde full kontroll på kvinnenes 15 kilometer skiathlon lørdag. Langrennsstjernen tok med det sitt første individuelle OL-gull.

For svenskene utviklet løpet seg noe sjokkartet. Karlsson endte nemlig nede på femteplass.

De svenske avisene kaller det hele en fiasko.

«Neeej. Misser medalje», slår Aftonbladet fast på sin forside, og legger ved et bilde av en nedbrutt Frida Karlsson.

«Null medaljer. Det ble en fiaskostart for de svenske langrennsdamene i OL. Ingen kunne måle seg mot suverene Therese Johaug», skriver den svenske storavisen Aftonbladet videre.

Faksmilie: Expressen Foto: Expressen

Expressen uttrykker også sin store skuffelse.

«Svensk medaljemiss med en gang i OL. Frida Karlsson hadde sjansen på pallen, men ble til slutt nummer fem.»

Avisen uttrykker sin skuffelse over den svenske laginnsatsen totalt.

«Ebba Andersson ble nummer ti. Regjerende OL-mester Charlotte Kalla hadde en tung dag og ble nummer 19, nesten fire minutter bak Johaug. Enda tyngre gikk det for OL-debutanten Moa Olsson, som kom i mål seks minutter etter og endte på 45. plass».



SKUFFET: Frida Karlsson. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Statskanalen SVT skriver følgende:

«Svenskene mislykkes. Ingen medalje i skiathlon«

Og fortsetter i ingressen:

«Frida Karlsson hadde sjansen, men ble nummer fem i skiathlonen. Mange hadde regnet med OL-medalje direkte. Slik ble det ikke. Tross at Frida Karlsson lenge hang med, ble hun bare nummer fem, og ble den beste svensken. Vant gjorde Therese Johaug i overlegen stil»

For til svenskenes forargelse gikk Therese Johaug i mål i ensom majestet. Med det sikret hun sitt første individuelle OL-gull.

Fra før har hun sølv og bronse fra OL i 2014. Hun tok gull på stafetten under OL i Canada i 2010.

Johaug ledet med nesten ett minutt ved siste passering 1,2 kilometer før mål, men tok roligere inn mot mål. Seiersmarginen ble 30,2 sekunder.

Helene Marie Fossesholm ble nummer 18 og Ragnhild Haga nummer 29.