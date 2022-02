Ville bevise dumping av åtte fisk med Orion-fly – nå er saken henlagt

Både rederi og skipper ble anmeldt for brudd på ilandsføringsplikten. Kystvakten mente nemlig de hadde dumpet åtte fisk i havet, og hevdet å ha videobevis fra et Orion-fly.

Det påståtte lovbruddet fant sted langs Sunnmørskysten. En båt med skipper og mannskap var på vei mot land, tilsynelatende uvitende om at de ble iaktatt av et Orion-fly. Det militære observasjonsflyet tilhørte Kystvakten, som mente at mannskapet hadde kastet åtte fisk over bord, skriver Sunnmørsposten.

Dette ville i så fall vært en brudd på ilandsføringsplikten, som krever at all fiskefangst skal føres på land. Fisk som blir kastet ut på havet overlever sjelden, og dette anses som sløsing av ressurser.

Åtte fisk ble til fem

Kystvakten valgte å anmelde den påståtte fiskedumpingen til Møre og Romsdal politidistrikt. Sammen med anmeldelsen leverte Kystvakten flyvideo de mente beviste at båten dumpet åtte fisk på sjøen.

Politiadvokat i Møre og Romsdal, Arnt-Erik Oust, var ikke enig. Etter å ha gjennomgått ni videosnutter fra Kystvakten, kunne ikke politiadvokaten finne bevis for at det var dumpet mer enn fem fisk.

Ifølge Sunnmørsposten viste de samme bildene at det ikke var skipperen selv som dumpet de fem fiskene, men medlemmer av mannskapet. Gjennom avhør har både skipper og mannskapet understreket at man hadde en regel om at ingen fisk skulle kastes over bord.



Henlagt for andre gang

Derfor konkluderte politiet med at skipperen ikke hadde opptrådt forsettlig eller uaktsomt i spørsmålet om de dumpede fiskene, og valgte derfor å henlegge saken.

Kystvakten var ikke fornøyd med denne konklusjonen, og valgte å klage på henleggelsen. Men nå har også statsadvokaten i Rogaland valgt å dumpe saken om de dumpede fiskene.

– Selv om en eller flere av mannskapet med vilje bryter fartøyets policy må skipperen kunne basere seg på at mannskapet har evne og vilje til å overholde de regler som de vet er grunnleggende for virksomheten, konkluderer statsadvokat Folke Åmlid.