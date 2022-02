Nordmann omkom i skredulykke i Østerrike

– Det skal ha vært en skredulykke, sier Tuva Bogsnes, som er underdirektør i UDs kommunikasjonsenhet, til TV 2.

Pårørende er varslet om dødsfallet.

Bogsnes forteller at UD ikke har informasjon om vedkommende var del av et større reisefølge, eller om andre nordmenn var involvert i ulykken.

Departementet vil ikke opplyse om kjønn og alder på den omkomne.

NRK omtalte ulykken først i Norge.

Redningsaksjon

TV 2 har vært i kontakt med lokalt politi, som bekrefter at en nordmann mistet livet under snøskredet.

Politiet opplyser i en pressemelding at nordmannen var i et følge på fire personer, inkludert en guide. De skulle ta seg opp en bratt skråning, da det plutselig gikk galt. Et snøflak løsnet og tok med seg nordmannen.

Ifølge politiet rakk han å utløse skredballongen før han ble begravd. Etter skredet hadde stoppet, klarte resten av følge å lokalisere vedkommende ved hjelp av en sonde. Da startet de arbeidet med å grave personen ut.

Kort tid etter kom redningsmannskaper og helikopter til stedet. Det ble forsøkt gjenoppliving, men uten hell, skriver politiet.

Betydelig snøskredfare

Det er betydelig snøskredfare i Østerrike, og det ble rapportert om en rekke skred fredag. Redningshunder fra Hundestaffel Voralberg deltok i redningsaksjonen, og hadde tidligere på dagen rykket ut til to andre skred.

Blant annet mistet fire svenske statsborgere livet i Tirol.

Et annet skred, ved Sölden litt lenger øst i regionen tok også med seg fem skiløpere. Disse kom seg imidlertid ut i live.

Det er meldt om betydelig snøskredfare en rekke steder i Østerrike.