Fiskefartøy skal ha dumpet 100.000 døde fisk i havet: – Sjokkerende

Et utslipp fra nederlandske FV Margiris, som er verdens nest største fiskefartøy, har ført til over 100.000 døde fisk i Atlanterhavet like utenfor Frankrike.

Den franske fiskeriministeren, Annick Girardin, kalte bildene av den døde fisken «sjokkerende» og ba om at hendelsen skulle etterforskes, skriver The Guardian.

EUs miljøkommissær Virginijus Sinkevicius har også uttalt at han ønsker «mer informasjon og bevis i saken».

UENIGHET: Det er stor uenighet om hva som egentlig er årsaken til utslippet. Foto: Sea Shepherd

«Sjelden hendelse»

Utslippet, som skjedde tidlig torsdag, ble forårsaket av et brudd i trålerens garn, sier fiskeindustrigruppen Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA), som representerer fartøyets eier.

– I tråd med EU-lovverket har hendelsen blitt loggført og rapportert til myndighetene i Litauen, som er flagget fartøyet seiler under, skriver de i en uttalelse.

Ifølge PFA skjer utslipp som dette «veldig sjeldent».

Voilà ce qui se passe en ce moment dans le golfe de Gascogne au large de La Rochelle. Quatre navires-usines opèrent dans la zone, dont le Margiris, le deuxième plus grand chalutier du monde (banni en Australie). pic.twitter.com/nA64Fm7VlC — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) February 3, 2022

– Villet handling

Bildene av utslippet, som er gjengitt av flere internasjonale medier, er tatt av miljøaktivistene Sea Shepard.

De hevder at fisken ble dumpet med vilje på grunn av overfiske og kaller utslippet ulovlig, ifølge ABC News.

– Det er svært tidkrevende og dyrt for et fiskefartøy å dra tilbake til havnen og losse bifangsten, for så å dra tilbake ut på havet. Derfor er det en stor fristelse for disse fartøyene, som er ute på havet uten vitner, å bare kaste bifangsten over bord, sier Lamya Essemlali, som leder Sea Shepard i Frankrike, til CBC.

Hun mener det generelt er altfor dårlig kontroll av fiskenæringen.

– Det er ingen kontroll, ingen vitner og ingen bøter. De skylder oss åpenhet fordi de utnytter et naturlig habitat som vi alle er avhengige av for vår overlevelse, og for overlevelsen til de neste generasjonene, sier Essemlali.