Fire svensker døde i snøskred – overlevende slo alarm via WhatsApp

Totalt fem mennesker mistet livet etter et snøskred i Tirol i Østerrike fredag. Fire av dem var svenske, mens den femte var en østerriksk skiguide.

Det svenske utenriksdepartementet bekreftet natt til lørdag at de omkomne er menn i 40-årene med tilhørighet i Svealand og Götaland.

Politiinspektør Georg Plattner ved politiet Landeck sier til Dagens Nyheter at de døde svenskene var med i en større gruppe på besøk i området.

De kjørte offpiste med en lokal guide da skredet ble utløst ved 13-tiden fredag.

SNØSKREDET: Bilde av fjellet Malfragkopf i Tirol etter snøskredet. Foto: Handout / various sources / AFP / Austria Out

Varslet via WhatsApp

Svenskene kjørte offpiste ned fjellet Malfragkopf. Ifølge politiet kjørte guiden først og oppfordret turistene til å holde 30 meters avstand mellom seg, står det i en pressemelding.

Kort tid etter gikk snøskredet. Politiet anslår at det var mellom 350 og 400 meter bredt.

Guiden og fire av svenskene ble ført cirka 350 meter ned fjellet og begravd. Den femte svensken havnet 250 ned, men ble bare delvis begravd.

Ved hjelp av mobiltelefonen slo han alarm til en kollega i Sverige, ifølge politiet. TV-kanalen ORF oppgir at det skjedde via appen Whatsapp.

Den svenske kollegaen i Sverige kontaktet en annen person som befant seg i Landeck like ved skredet. Vedkommende fikk slått alarm lokalt, noe som utløste en storstilt redningsaksjon.

Snøskredet skjedde i Spiss nær den østerriksk-sveitsiske grensen, og både sveitsiske og østerrikske helikoptre bidro i redningsarbeidet.

Så ballong

Ettersom redningsmannskapene ikke visste akkurat hvor ulykken hadde skjedd, begynte de å søke fra lufta med helikopter.

Etter en stund fikk de øye på en ballong fra en skredryggsekk som stakk opp av snømassene, som førte til at de lokaliserte den overlevende svenske mannen, oppgir politiet.

Mannen ble fraktet til sykehus.

– Tilstanden er ganske bra, men personen har antageligvis brukket et ribbein, sier politiinspektør Plattner til DN.

ULYKKESSTEDET: Redningsmannskaper og frivillige på ulykkesstedet fredag. Foto: Politiet Cantonale Valaisanne / AFP / Handout

Stor snøskredfare

Tirol har fått mye snø de siste dagene, og det var registrert minst 31 separate snøskred fredag ettermiddag, ifølge NTB.



I minst fire av skredene er det meldt om skadde eller døde.

Et annet skred, ved Sölden litt lenger øst i regionen, tok også med seg fem skiløpere. Disse kom seg imidlertid ut i live. Sölden er kjent for å være vertskap for åpningsrennet i verdenscupen i alpint.