OL-medaljen glapp for Ragne Wiklund

Lørdag startet OL for skøyteløper Ragne Wiklund på 3000 meter.

På forhånd var det håp om medalje for 21-åringen, men måtte finne seg i være en outsider. Wiklund har ikke tatt medalje i mesterskap på distansen tidligere.

I hennes par så det lenge veldig lovende ut, men så møtte Wiklund veggen. Dermed glapp medaljen for Oslo-jenta. Wiklund ble nummer 5, 4,51 sekunder bak vinneren.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd, hele løpet gikk veldig fort. Plutselig var det over. Jeg merket ikke at jeg stivnet, og plutselig var det over. Det holdt ikke i dag, men jeg er fornøyd med dette som OL-debut, sier Wiklund til Discovery.

Forhåndsfavoritt Irene Schouten var overlegen, og tok Nederlands første OL-gull under Beijing-lekene på tiden 3.56.93. Det er ny olympisk rekord.

Italienske Fransesca Lollobrigida tok sølv, mens Isabelle Weidemann tok bronsemedaljen.

SKUFFET: Ragne Wiklund prøvde seg på medalje, men klarte ikke å stå distansen helt ut. Foto: PHIL NOBLE

– Følt meg bra

Under VM i fjor tok Wiklund fjerdeplass på distansen. På 1500 tok hun et sensasjonelt gull.

I EM i januar endte Wiklund utenfor pallen på 3000 meter.

– Formen er veldig bra. Etter at jeg kom på isen her har jeg følt meg bra og gått fint teknisk. Jeg kan kjenne meg tung i kroppen, men jeg har overskudd for å få timingen jeg ønsker, sa Wiklund på pressekonferansen i forkant av øvelsen.

Startet friskt

Wiklund var i aksjon i nest siste par av ti. I løpet av de åtte første parene var tiden til verdensrekordholder Martina Sablikova på 4:00.34 som skulle slås.

Oslo-kvinnen startet beskjedent, men tok ledelsen som bare økte på. Parkonkurrent Isabelle Weidemann tok imidlertid over, og samtidig fikk Wiklund det tungt.

Norge tok sitt første gull tidligere lørdag da Therese Johaug vant 15 kilometeren i langrenn.