Suverene Johaug tok sitt etterlengtede OL-gull

Tolv år etter sitt første forsøk kunne den norske skidronningen endelig juble for sitt første individuelle OL-gull. På åpningsøvelsen i Beijing var hun i en helt egen klasse.

På den klassiske delen var Johaug hele tiden fremme i teten, men det var på skøytedelen at hun avgjorde det hele. 33-åringen satte på turboen med en gang og fikk etter hvert en enorm luke. Dermed kunne hun gå inn til gullet i ensom majestet.

Det var en tydelig emosjonell Johaug i målområdet etter at gullet var sikret.

– Det er vanvittig stort. Det er vanskelig å beskrive. Det er åtte år siden sist jeg gikk OL. Det har vært en spesiell siste uke med mye usikkerhet om vi kunne komme oss hit i det hele tatt, sier Johaug til TV 2.

– Hvordan skal du feire?

– Det blir spennende! Jeg skulle helst tatt en ordentlig feiring på byen. Men det blir det ikke. Det er fortsatt flere øvelser jeg har lyst til å gå fort i. Jeg får kose meg med jentene i OL-leiren.

For svenskene ble det en stor nedtur da Frida Karlson havnet utenfor pallen på en femteplass, 42 sekunder bak Johaug. Russiske Natalia Neprjajeva ble nummer to foran østerrikske Teresa Stadlober.

GULLTÅRER: Therese Johaug var ustoppelig på OLs første medaljeøvelse. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Gratulerer, Therese! For en fantastisk langrennsløper du er, og for en jobb du har lagt ned. I toppform er Johaug betydelig bedre enn resten av feltet, og dessverre får Frida Karlsson det tøft i jakten på et «umulig» gull, sier TV 2-ekspert Petter S. Skinstad.

Lagvenninne Helene Marie Fossesholm fikk det tungt og ble nummer 18 over tre minutter bak. Hun lot seg nok en gang imponere over Johaug.

– Hva skal man si? Å vinne med et halvminutt i OL etter den oppladningen. Det sier litt om skallen hennes. Det er ufattelig fortjent, sier Fossesholm til TV 2.

Slik var løpet

Etter en kaotisk start med flere fall, gikk Johaug som ventet frem i tet. Men konkurrentene hang godt med i åpningen.

Northug overrasket: – Slutt å kose!

Johaug ledet ut fra skibyttet, men både Niskanen, Pärmakoski og Karlsson var kun sekunder bak.

På skøytedelen trengte ikke Johaug lang tid på å skaffe seg en solid luke ned til utfordrerne. Etter 8.8 kilometer hadde hun over 15 sekunder ned til Frida Karlsson.

Etter 11.3 kilometer hadde luken ned til Karlsson økt til 35 sekunder. Dermed måtte det noe helt spesielt til for at det norske gullet skulle ryke. Men selv ikke den lumske vinden klarte å vippe Johaug av pinnen. 33-åringen var ustoppelig og gikk inn til gull med 30 sekunder ned til Natalia Neprjajeva. Teresa Stadlober tok den siste pallplassen.

Kerttu Niskanen ble nummer fire, mens Frida Karlsson havnet på en skuffende femteplass.

GULLJENTE: Therese Johaug i målområdet etter at gullet var et faktum. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Helene Marie Fossesholm ble nummer 18, 3:35 sekunder etter Johaug. Ragnhild Haga ble nummer 29, 4:38 bak.

– Jeg skulle grepet muligheten min bedre i dag. Jeg får ikke gjort noe annet enn mitt beste, sier Ragnhild Haga til TV 2.

Johaug har tidligere vunnet OL-gull i Vancouver 2010, men det var på stafett. I 2018 fikk hun ikke delta grunnet doping-utestengelsen.