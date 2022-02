– Tarjei våknet med stiv rygg

Men brødrene Bø er foreløpig klarert for OLs første øvelse klokka 10 i formiddag.

Klokka 10 i formiddag starter skiskytternes første OL-øvelse med mixed stafett, der Norge på papiret stiller et meget sterkt lag med Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

Eldstebror kolliderte

Men oppladningen til konkurransen har ikke vært optimal for brødrene Bø: i går kolliderte eldstebror Tarjei med italienske Samuela Comoli i en utforkjøring i høy fart, og fortalte selv etterpå at han hadde smerter i nakke og rygg.

Lillebror Johannes er på sin side dobbel nærkontakt etter å ha sittet i nærheten av to koronasmittede. Først Jarl Magnus Riiber på flyet til Beijing, deretter estiske Kristjan Ilves på bussen fra Beijing til utøverlandsbyen.

– Behandling av Fritz

Fem timer før rennstart forteller landslagssjef Per Arne Botnan at planen fortsatt er to Bø-gutter på start.

- Status per nå er at de samme fire går. Tarjei har stått opp og følte seg litt stiv i ryggen, men når han får litt varmen i kroppen og behandling av Fritz (Hinteregger, massør), så er nok han på plass.

- Og ingen i hvite kjeledresser har hentet Johannes i morgentimene?

- Ingen har hentet ham. Han ble servert frokost på rommet i dag tidlig, sier Botnan.

Skal testes

Ifølge IOCs Playbook blir utøvere definert som nærkontakter testet to ganger om dagen, og seks timer før en konkurranse. Det betyr at Thingnes Bø skal ha blitt testet klokka 11 kinesisk tid (04.00 norsk tid). Dersom også denne er negativ er stryningen klarert for OL-start.

Om testsvaret mot formodning skulle komme når konkurransen er satt i gang, og skulle vise seg å være positivt, vil Thingnes Bø fortsatt få fullføre konkurransen.

I hvert fall om man skal tro Per Arne Botnan.

Sturla i beredskap

- Slik som jeg har skjønt det kan en utøver som underveis i konkurransen får beskjed om positiv test få gjøre seg ferdig, og så rett i karantene etterpå, sier han.

- Men dere risikerer fortsatt at Thingnes Bø kan havne i isolasjon før start?

- Jeg tror ikke han gjør det, sier Botnan.

Hvis det verste likevel skulle skje er Sturla Holm Lægreid Norges reserve på herresida.

- Sturla er i beredskap og på trening nå, sier Botnan.