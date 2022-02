Norges curlingduo sikret sin andre seier i OL – møter vertsnasjonen i neste kamp

Magnus Nedregotten og makker Kristin Skaslien spilte overbevisende og tok sin andre seier i OL-turneringen for blandet lag i curling natt til lørdag.

Den australske duoen bestående av Tahli Gill og Dean Hewitt ble slått 10-4.

Gill/Hewitt er dårligst rangert av lagene som har kvalifisert seg til OL og har tapt alle sine fem kamper.

Norge var klare favoritter og fikk en god start på kampen. Duoen sikret seg fire poeng i første omgang, da Skaslien avsluttet med å legge den fjerde steinen i boet. Like før hadde Australia slått bort en norsk stein, men samtidig slått ut sin best plasserte stein.

Ujevnt australsk spill

Det så jevnere ut i andre omgang. Det var før Skaslien la Norges sistestein som guard, noe som resulterte i at Australia slo bort sin egen stein, og Norge tok to nye poeng. Dermed sto det 6-0 til Norge etter to omganger.

Nedregotten/Skaslien spilte bedre og mer avslappet mot Australia enn i kampen mot Italia. Det resulterte i en langt høyere treffprosent og en bedre tone mellom ekteparet.

– Vi var mer oss selv i dag og dette var veldig mye bedre enn tidligere. Det har vært veldig frustrerende, sa Skaslien til Discovery etter kampen

Avgjort etter seks omganger

De fikk også god hjelp av ujevnt spill av den australske duoen. I tredje omgangen tok Australia ett poeng, mens de i fjerde omgang satte sin siste stein rett i egen guard. Norges stein lå best plassert av de mange steinene i boet, noe som ga ett poeng til Nedregotten/Skaslien.

I femte omgang stemte det langt bedre for Australia. Gill/Hewitt tok med seg tre poeng etter en godt plassert sistestein fra Gill som slo bort den best plasserte norske steinen.

I den sjette omgangen ryddet Skaslien unna og sikret Norge tre poeng. Australia innså at det ikke var noe vits å spille de to siste omgangene og takket for kampen på stillingen 10-4 til Norge.

Må vinne de neste kampene

Det spilles 13 innledende runder i curlingkonkurransen for blandet lag i Beijing-OL. De fire beste lagene går til semifinale. Norge ligger på en 8.-plass med sine tre tap og to seiere og må også vinne de resterende kampene for å ta seg dit.

Neste kamp er mot vertsnasjonen Kina lørdag klokken 13. Deretter venter Sverige, Storbritannia og Sveits de neste dagene.

Nedregotten og Skaslien tok VM-sølv i fjor og er blant gullkandidatene i OL. I 2018, da den blandede konkurransen debuterte som OL-gren, ble det bronse på det norske ekteparet.