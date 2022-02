AFP: Syv døde i flystyrt i Peru

Et turistfly har styrtet i nærheten av Nazcalinjene i Peru, ifølge AFP.

The Guardian skriver at selskapet som eier flyet har uttalt at det var fem passasjerer og to piloter om bord.

Flyet gikk ned i nærheten av en flyplass i byen Nazca og ingen overlevde styrten, forteller en brannmann.

Aero Santos, som eier flyet, forteller også at de fraktet turister for å se på Nazcalinjene, som er en samling geoglyfer som har vært på UNESCOs verdensarvliste siden 1994.

Nasjonalitet og identitet til de omkommende er ikke kjent.

Saken oppdateres.