Medaljefavoritt Kleveland avslører sitt hemmelige OL-våpen

– Forholdene er greie. Det er i hvert fall lurt å kle seg, for det er ganske bikkjekaldt uti der, sier Marcus Kleveland.

22-åringen er blant medaljekandidatene når snowboard-gutta skal i gang med sin slopestyle-kvalifisering søndag. Da er det meldt ned mot 15 minusgrader i OL-byen Zhangjiakou, som i tillegge er svært vindutsatt. Som om ikke det er nok består hele løypa av kunstsnø, som byr på utfordringer.

– Coursen er ganske krevende, det er litt skummelt og isete. Det er is rundt railene og det lugger litt her og der på grunn av at det er så tørt. Så optimalt er det ikke, men det funker, sier Kleveland.

Marcus Kleveland under trening i OL-løypen. Foto: DYLAN MARTINEZ

Også Ståle Sandbech, OL-sølvvinneren i nettopp slopestyle fra Sotsji i 2014, er spent på løypa, som er litt annerledes enn hva de er vant med.

– Det er en veldig spennende løype, og vi liker spennende løyper, men noen ting er ikke laget like bra som vi hadde håpet, så planen vi hadde på forhånd må kanskje forandres litt. Førstehoppet spesielt er et hopp man ikke er så vant til, og det er kult at vi får en utfordring, men det krever litt mer å finne ut av, sier Sandbech.

Krevende værforhold

Sandbech er den mest erfarne på snowboardlandslaget, mens lekene i Beijing blir Klevelands andre. Dombås-gutten var favoritt også under slopestyle-konkurransen i OL i Pyeongchang i 2018, men da ble han bare nummer seks i finalen. Også i Sør-Korea måtte utøverne slite med vind og bitende kulde - forhold Kleveland ikke trives i.

Ståle Sandbech tester OL-railsene. Foto: Gregory Bull

– Det er ganske likt som Pyeongchang, og jeg er dårlig på å kjøre når det er kaldt. Heldigvis har jeg fått meg en varmevest med batteri, den varmer overkroppen ganske bra. Så det går overraskende fint å kjøre her nå, sier Kleveland.

– Er det gulloppskriften?

– Ja, den har i hvert fall hjulpet dugelig, smiler Kleveland, før han forklarer nærmere hvorfor nettopp kulde er så krevende under snowboardøvelsene.

– Det tar lengre tid å få kroppen varm, du har lyst til å føle deg god og myk når du kjører, og når det er så kaldt bruker du sinnssykt lang tid på å føle at kroppen blir vant til det. Man bruker et par runs på å komme seg i gang. Også sliter jeg litt generelt gjennom hele dagen, knær og alt er litt mer seigt, sier Kleveland.

Heller ikke ringreven Sandbech er begeistret for klimaet under årets OL.

– Det verste er at det er kjempekaldt og man må kle seg som en marshmallow, og beina føles ut som de er fryst til is. Men vi kommer oss gjennom, sier Sandbech.