Lagde spill til kjæresten - solgt for millioner

Amerikanske Josh Wardle lagde et ordspill som bare var ment for kjæresten. Noen måneder senere solgte han det for flere millioner kroner.

Josh Wardle fra Brooklyn i New York er utdannet programvareutvikler. Han ville gjøre noe hyggelig for kjæresten da han lagde ordspillet Wordle.

Kjæresten, Palak Shah, er nemlig en stor kryssord- og ordspill-entusiast.

– Det er veldig søtt. Dette er definitivt hvordan Josh viser sin kjærlighet, har kjæresten uttalt, ifølge New York Times.

Spillet skulle likevel vise seg å bli mer enn bare en kjærlighetserklæring.

Etter at paret hadde spilt spillet i noen måneder, delte de det også med resten av familien. Wardle begynte å skjønne at flere kanskje kunne ha glede av spillet, og begynte derfor å dele det med enda flere i omgangskretsen.

1. november 2021 hadde spillet 90 daglige spillere, mens tallet to måneder senere var over 300.000.

Nå skriver avisen at flere millioner mennesker spiller Wordle daglig.

Dette er Wordle Wordle, som har fått navnet etter etternavnet til skaper Josh Wardle, er et nettspill hvor målet er å gjette dagens ord på seks forsøk. Det riktige ordet har alltid fem bokstaver, og underveis i gjettingen er det kun lov å gjette ord med fem bokstaver. Etter hvert forsøk blir de bokstavene som er på riktig plass grønne. Bokstaver som er i det riktige ordet, men som er plassert feil, blir gule, mens resten blir farget grå. Etter man har spilt, kan man velge å dele resultatene på sosiale medier.

Solgt for millioner

Spillet, som startet som en gave til kjæresten, er nå solgt til New York Times for et sjusifret antall dollar. Det tilsvarer mer enn åtte millioner kroner.

– Siden jeg lanserte Wordle, har jeg vært lamslått over responsen fra alle som har spilt. Spillet har blitt større enn jeg noensinne så for meg (som ikke er så rart, siden jeg lagde spillet for én person), skriver Wardle på sin Twitter.

Han er samtidig ærlig på at det har vært overveldende, og at han derfor er glad for at New York Times tar over den videre driften av spillet.

– Jeg er bare én person, og det er viktig for meg at Wordle, mens det vokser, fortsetter å være en fin opplevelse for alle, skriver Wardle.

Spillet skal angivelig fremdeles være gratis, og poengsummene til spillerne skal bestå.

KJØPER OPP: Avisen New York Times er kjent for sitt kryssord. Nå har de kjøpt ordspillet Wordle for minst åtte millioner kroner. Foto: Angela Weiss / AFP / NTB

Enkel suksessoppskrift

Wardle tror suksessoppskriften bak spillet er enkel.

– Jeg tror folk setter pris på at det er denne greia på nett som bare er gøy. Det prøver ikke å gjøre noe tvilsomt med opplysningene dine eller øynene dine. Det er bare et spill som er gøy, har han uttalt i et intervju.

Han tror en annen faktor som har gjort spillet populært, er at det begrenser brukerne til å spille bare én gang om dagen. Dermed tar det ikke mer enn et par minutter før man kan dele dagens resultat på sosiale medier.

Spillet er på engelsk, men flere versjoner er laget på andre språk, inkludert norsk. Det har også blitt laget kopier av spillet som kan lastes ned som app, mens originalen kun kan spilles i en nettleser.