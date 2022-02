Sofie Karlstad om dramaet i ny serie: – Du din lille...

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenseren Sofie Karlstad (24) er aktuell i den nye sesongen av «Celebrity Ex on the Beach», og det blir anspent stemning når en gammel krangel blir dratt frem.

Onsdag var det sesongpremiere på den internasjonale realityserien «Celebrity Ex on the Beach» på Paramount+ og i år har de fått med et norsk ansikt.

Influenseren og TV-personligheten Sofie Karlstad (24) er med i årets sesong, og det tar ikke lang tid før influenseren ser et kjent fjes – på godt og vondt.

For til tross for at hun er glad for å se engelskmannen Kori Sampson, er det likevel en konfrontasjon som finner sted i det første møtet.

– Jeg var veldig sjokkert da jeg så han der igjen og da husker jeg at jeg tenkte: «Du din lille...», uttrykker Karlstad til God kveld Norge.

Stor regning

Bakgrunnen for konfrontasjonen var nemlig det siste møtet til realitydeltakerne før de møttes igjen i serien.

– Jeg og en venninne var på jentetur og møtte han på Nikki Beach for å hilse og feste første dagen. De bestilte inn store flasker som de drakk helt selv, og forventet at vi skulle ta regningen, forteller influenseren.

Hun og venninnen dro deretter på en klubb, noe som vekket en reaksjon hos Sampson.

– Han ble kjempesur fordi han forventa at alt han og gutta bestilte skulle deles på alle. Jeg bare: «Nei», sier Karlstad.

I serien blir det derfor anspent steming når de møtes for første gang etter hendelsen.

– Sist gang vi møttes skrek han i ansiktet mitt, sier hun til resten av deltakerne i realityserien, og Sampson svarer:

– Lang historie kort: Jeg ble forlatt med en diger regning på min første natt i Marbella med mennesker som jeg ikke engang kjente. Så jeg begynte å plage alle.

Kjærligheten

«Ex on the Beach»-konseptet går ut på at single mennesker skal bo sammen for å forhåpentligvis finne kjærligheten, samtidig som deres eks-kjærester også befinner seg under samme tak.

Karlstad forteller at hun holdt sammen med én person fra første dag, men kan dog ikke avsløre hvem dette var.

På spørsmål om noen ble intime under oppholdet, svarer hun kryptisk.

– Du kan tenke deg et par uker med single folk, forteller hun.

Influenseren kan også avsløre at denne sesongen heller ikke blir helt fri for drama.

– Det skjer ganske mye dramatisk der inne, det gjør det. Og det er en sesong som fokuserer en del på å inkludere alle. Så det blir en del spennende som skjer, avslutter Karlstad.