I dette tilfellet er det en som tidligere har vært statsminister for Arbeiderpartiet og fortsatt har et nært vennskap til dagens statsminister fra Arbeiderpartiet.

Vedkommende har attpåtil ingen intensjoner om å melde seg ut av Arbeiderpartiet, til tross for en bred offentlig debatt om vedkommendes habilitet.

Undergraver tilliten

Vi sår på ingen måte tvil om Jens Stoltenberg sin kompetanse. Ei heller hans integritet eller evne til å opptre på en nøytral måte. Vi sår heller ikke tvil rundt hvorvidt at Finansdepartementet har fulgt kvalifikasjonsprinsippet.

Men det er unektelig problematisk når de som sitter med makten, ansetter noen i sine egne rekker. Det undergraver tilliten til styresmaktene og bygger opp under politikerforakt.

Ikke minst bryter utnevnelsen med en langvarig tradisjon som består i sentralbanksjefer uten partipolitiske bånd. Det har ikke vært noen partiutnevnelser i moderne tid, rett og slett fordi uavhengigheten til sentralbanksjefen har blitt skjerpet i flere runder.

Utnevnelsen bærer rett og slett preg av dårlig gangsyn. Særlig etter runden som har utspilt seg i media.

Stoltenberg sine støttespillere har skrevet kronikker, kommentarer og innlegg med brask og bram. Om hvor kvalifisert han er, hvor gode lederegenskaper han innehar, og hvor god eksamenen han leverte for over tretti år siden måtte være. Avisene har avslørt private middager mellom kjente Arbeiderparti-politikere, embetsmenn og Stoltenberg selv.

Det stinker av kameraderi.

Har lengre erfaring og utdanning

Ida Wolden Bache kunne vært Norges første kvinnelige sentralbanksjef. Hennes fremste kvalifikasjon er på ingen måte at hun er kvinne. Hun har lengre utdanning enn Stoltenberg – en doktorgrad – og, i motsetning til han, erfaring med pengepolitikk.

Men dessverre er det slik at det fortsatt gjenstår en rekke glasstak å knuse. Slik det har vært siden tidenes morgen. Ofte har en vært nødt til å løfte fram kvinner som har vært mer enn godt nok kvalifisert. Og joda, ofte har det vært en mann med litt mer erfaring, litt mer berømmelse og med litt bedre plasserte venner. Men av og til må man dytte litt i en mann for å gi plass til en sabla flink kvinne.

Venstre var første stortingsparti med kvinnelig partileder, kvotering i sentrale organer og nylig ble vi første parti der en kvinnelig partileder ga klubba videre til en ny kvinnelig partileder. På de fleste viktige felter hvor en skal bryte en barriere, må noen gå foran.

Her kunne regjeringen sørget for at en av de siste mannsdominerte maktarenaene i norsk samfunnsliv fikk en kvinne som var «den første». Det gikk vi glipp av. Og utnevnelsen bidrar til å forsterke et bilde av at makten samles på færrest mulig hender og i færrest mulig familier. Ikke minst blant Gutteklubben Grei.

Ironisk nok har Finansdepartementet til og med konkludert med at Ida Wolden Bache er kompetent nok til å være sentralbanksjef. Den rollen skal hun opptre i fra mars måned til en gang på høstparten.

Hun er mer enn flink nok til å kun varme setet.

