Rockstar Games bekrefter: Lager nytt «GTA»

– Vi er glade for å kunne bekrefte at vi er godt i gang med utviklingen av det neste «GTA»-spillet, skriver Rockstar i et blogginnlegg.

Det forrige spillet i serien ble lansert høsten 2013.

– Med den uforutsette levetiden til «GTAV», vet vi at mange av dere har bedt oss om en ny installasjon i «Grand Theft Auto»-serien. I ethvert nytt prosjekt vi startet på, er målet vårt å komme betydelig lengre enn hva vi har levert før, skriver utvikleren videre.

Rockstar holder ellers kortene tett til brystet. De gir ikke noen ytterligere detaljer om selve spillet eller et tidspunkt for når fansen får vite mer.

Ifølge Tek.no, som omtalte saken først, har det femte spillet i serien solgt over 155 millioner kopier. Det gjør det til det andre mest solgte dataspillet noen sinne, etter «Minecraft».