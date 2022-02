Går ut mot Kanye West

I februar i fjor ble det kjent at det var slutt mellom realityprofilen Kim Kardashian og artisten Kanye West, etter nesten syv års ekteskap. De to er nå skilt, og West har uttalt seg flere ganger om situasjonen offentlig.

Senest fredag kritiserte West nok en gang at Kim Kardashian har en felles TikTok-konto med deres eldste datter.

I et innlegg på Instagram ytret rapperen:

«Siden dette er min første skilsmisse trenger jeg å vite hva jeg kan gjøre med at min datter er på TikTok mot min vilje».

Ønsker slutt på offentlige stikk

Kim Kardashian ber nå West om å slutte med den offentlige oppvasken i et notat delt til sine 284 millioner følgere.

– Som barnas hovedforsørger gjør jeg mitt beste for å beskytte vår datter samtidig som jeg tillater henne å uttrykke sin kreativitet i det mediet hun ønsker - under en voksens oppsyn - fordi det gir henne glede, skriver Kardashian på Instagram.

MISFORNØYD: West har den siste tiden gått ut i sosiale medier og delt sitt syn på samarbeidet mellom ham og Kardashian. Foto: Evan Agostini /AP

TV-personligheten har gjennom hele ekteskapet unngått å ytre seg til mediene når familiekriser har skapt oppslag. Men fansen har fått kontrollerte innblikk via familiens realityserie «Keeping up with the Kardashians», hvor West har hatt liten medvirkning.

Det er særlig den siste tiden West har uttrykt misnøye med situasjonen i sine sosiale medier. I januar kom han med sin første TikTok-protest i et intervju med Entertainment Tonight.

Ber West svare gjennom sin advokat

I notatet på Instagram understreker Kim at skilsmissen allerede er belastende nok for deres fire felles barn.

– Jeg ønsker å håndtere alt som gjelder barna våre privat, slår hun fast.

Kardashian avslutter med at hun håper West fremover kan svare gjennom sin advokat for å løse eventuelle problemer.