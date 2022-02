– På tide å lære å ikke voldta

I forrige uke ble det kjent at kulturprofil Gaute Drevdal, ble frifunnet for åtte av ni voldtektstiltaler. Dommen falt på at han nå skal sone ett år i fengsel for ett av tilfellene og må i tillegg betale erstatning for fem av kvinnene. Han har anket erstatningkrvane til hlyesterett.

I lys av dette, har flere organisasjoner gått sammen om å holde en demonstrasjon foran Stortinget for kvinners rettssikkerhet. «Vi tror deg»-stiftelsen, Kvinnegruppa Ottar og Kvinnefronten er noen av arrangørene bak dette.

Tidligere blogger, podkaster og grunnlegger av «Vi tror deg»-stiftelsen, June Holm (30), var første appellant ut.

ARRANGØR: June Holm var en av arrangørene bak demonstrasjonen. Foto: Veronika Elwart / God kveld Norge

Holm har selv opplevd voldtekt to ganger, og i dag jobber hun aktivt med forebygging av seksuelle overgrep og ivaretakelse av utsatte.

Usunne og farlige holdninger

– Jeg synes det er grusomt urettferdig at min voldtektssak endte med en voldtektsdom, når jeg bare var én av hundre. Det finnes da 99 andre som også har blitt utsatt for den verst tenkelige krenkelsen en kan oppleve, sier Holm i appellen.

Til God kveld Norge forteller hun at denne saken er så viktig fordi det fremdeles finnes usunne og farlige holdninger der ute, i tillegg til at det er et stort problem at de fleste anmeldelser blir henlagt.

– Det er mange som mener at det ikke er noe som krever endring, og at jenter og kvinner selv har skyld i at de har blitt voldtatt. Den siste som har skyld i at voldtekt skjer, er den som har blitt utsatt. Det er ene og alene overgriper som har skyld, sier Holm.

USUNNE HOLDNINGER: «Vi tror deg»-stiftelsen la lørdag ut dette på sin Instagram, for å spørre følgerne sine hvordan de man kan bli kvitt usunne holdninger. Foto: Skjermdump fra Instagram

Vil ha grundig opplæring av dommere

Holm tror frifinnelsen av Gaute Drevdal vil bidra til at kvinner vegrer seg enda mer til å anmelde det de har blitt utsatt for. Hun forteller til God kveld Norge at hun har flere forslag til endringer som kan føre til store forskjeller.

– For det første må vi få på plass en samtykkelov. Det hadde gjort en stor forskjell, blant annet at flere utsatte hadde kommet til å følt seg sett, hørt og trodd.

Videre forteller hun at en grundig opplæring av dommere er viktig, sånn at de får mer kunnskap om etterreaksjoner og senskader av voldtekt, før hun fortsetter:

– De som blir utsatt for voldtekt skal også ha rett til oppreisningserstatning etterpå.

– Men det aller viktigste er å lære gutter å ikke voldta, istedenfor å lære jenter hvordan de ikke skal bli voldtatt, avslutter Holm.

Kjenner flere utsatte

Avslutningsvis stilte også komiker og samfunnsdebattant Sigrid Bonde Tusvik opp med en selvskreven kommentar, publisert samme dag i Dagsavisen.

I appellen kommer Tusvik med et tydelig budskap rundt samtykke og seksuelle overgrep.

– Ingen hjelper noen som roper om hjelp, men alle styrter til vinduer med høy puls eller løper til steder der folk roper om brann, sier Tusvik på demonstrasjonen.

Hun forteller at alle i hennes krets kjenner noen som har opplevd seksuelle overgrep, og at hun har flere bekjente som har blitt voldtatt.

– Det brenner

I appellen kommer det frem at de fleste av tilfellene der kvinner velger å anmelde, ender saken opp med å enten bli henlagt, eller at gjerningspersonen blir frifunnet.

Hun nevner dog ett tilfelle der en anmeldelse førte til dom, men understreker at prosessen tok tre og et halvt år.

– En god øvelse og et godt tips er at du bør prøve å kjenne etter hva det betyr når du leser ordet «voldtekt». Det ordet har du lest utallige ganger de siste to ukene, og nå kjenner du mest sannsynlig ingenting, uttrykker Tusvik før hun nevner et eksempel på en jente som ble gjengvoldtatt av tolv gutter.

Hun avslutter med at hun skal lære barna sine en viktig ting:

– Jeg skal lære dem at hvis du ser en jente ligge bevisstløs på en fest så må du rope: “Det brenner!”

– Vil vi virkelig ha det sånn?

God kveld Norge har også snakket med influenser Martine Halvorsen. Hun har tidligere vært åpen om både psykisk helse og om et overfall hun ble utsatt for av en ukjent gjerningsmann.

Halvorsen forteller at hun absolutt mener det er på tide med en samtykkelov, samtidig som hun stiller spørsmål rundt hvorfor hele 80% av anmeldelsene blir henlagt.

— I denne saken ble 1 av 9 trodd. For man er ikke trodd, om voldtektsmannen ikke blir dømt. Dette betyr, og er nok et eksempel på, at det blir enda vanskeligere og skumlere å si ifra, og dermed også anmelde. Vil vi virkelig ha det sånn?

ÅPEN: Martine Halvorsen er kjent for å være åpen rundt vanskelige temaer. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

Influenseren sier seg enig med «Vi tror deg»-grunnlegger June Holm i at enhver frifinnelse påvirker kvinners valg om å anmelde.

– Uansett hvor mye jeg skulle ønske at det ikke var sånn, så kan jeg ikke si noe annet enn at jeg skjønner det. 1 av 10 kvinner oppgir at de har blitt voldtatt, men bare én av 100 anmeldte voldtekter ender med fellende dom. Tenk på hvor mange overgripere som går fri, forteller Halvorsen før hun fortsetter:

– Det er en skam at ofrene blir bærende på skammen og frykten for å ikke bli trodd, mens overgriperne forblir trodd, og kan voldta igjen.

– Lære å ikke voldta

Halvorsen forteller at hun er lei av forklaringer om at det er ord mot ord, og at det da blir en vanskelig situasjon å håndtere.

– Er det ikke på tide at vi lærer å ikke voldta, istedenfor å bli fortalt at vi må kle oss rett? Er det ikke på tide at vi lærer å ikke voldta, istedenfor at det ikke er trygt å gå hjem alene? Er det ikke på tide at vi lærer å ikke voldta, istedenfor å passe på drinken vår, avslutter Halvorsen spørrende.

Flere andre offentlige profiler engasjerte seg også rundt tematikken, og en av de var influenser Kristin Gjelsvik

OPPFORDRING: Influenser Kristin Gjelsvik oppfordret følgerne til å møte foran Stortinget for å demonstrere. Foto: Skjermdump fra Instagram

Hun delte sine meninger på historien sin på Instagram, og oppfordret sine følgere til å dra på demonstrasjonen.

– Det er forferdelig å se at det nesten er umulig å bli dømt for voldtekt i 2022. Det norske rettssystemet klarer definitivt IKKE å ivareta kvinners rettssikkerhet, uttrykket Gjelsvik.

Beviskravet

Drevdals forsvarer Victoria Holmen forteller at beviskravet følger av grunnloven og menneskerettighetene.

– Jeg vil påpeke at frifinnelsen av Gaute Drevdal er avgjort på beviskravet. En samtykkelov som demonstrantene ønsker seg vil stille like strenge krav til beviset som dagens voldtektsbestemmelse. Resultatet ville derfor blitt det samme, sier Holmen til God kveld Norge.

Hun forteller at beviskravet innebærer at man skal tro på tiltalte inntil det motsatte er bevist med full sikkerhet.

– Beviskravet er grunnforutsetningen for en trygg rettsstat. Så hvis man skal tukle med det, så må man jo tukle med hele... Da må man ut av konvensjoner, oppheve grunnlovsbestemmelser og så videre. Og det ser jeg vel på som ganske uaktuelt, avslutter forsvareren.