Kjemper om Champions League-plass: – En seier vil sende en mektig beskjed

Se Barcelona - Atlético Madrid søndag kl. 15.55 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Møtet på Camp Nou søndag ettermiddag vil de aller fleste sesonger betegnes som kamper som kan avgjøre en ligatittel.

Det er ikke tilfellet denne sesongen når både Barcelona og Atlético Madrid har henholdsvis 15 og 14 poeng opp til toppen av tabellen.

Men oppgjøret kan fort bli avgjørende for neste års Champions League.

Ett poeng skiller Atlético Madrid på 4. plass og Barcelonas på plassen bak.

– Alle kamper er viktige for oss, men dette er en direkte konkurrent. Og det er Atletico Madrid som er virkelig godt lag. En seier vil sende en mektig beskjed fra oss, sier Barcelonas Martin Braithwaite på et pressetreff to dager før oppgjøret.

Dansk «potet» klar for Atlético-debuten

Den danske Barcelona-angriperen har vært ute lenge med en kneskade, men er nå hundre prosent frisk og spilleklar.

Søndag kan det bli en dansk duell på Camp Nou mellom ham og landsmann Daniel Wass, som nylig meldte overgang til Atlético Madrid fra Valencia.

– Når man får en sånn mulighet, så sier man ikke nei. Jeg har tatt et skritt av gangen i hele min karriere og dette er noen skritt opp på rangstigen. Jeg gleder meg helt vilt til å komme enda mer i gang enn jeg er nå, sier Wass i et intervju med TV 2.

Daniel Wass var fredag på sitt første pressetreff som Atlético Madrid-spiller. Søndag kan han få debuten. Foto: Juan Alfonso Moreno/TV 2

Dansken har vært innom både Celta Vigo og Valencia før overgangen til Madrid og han er kjent for å være en slags «potet» på banen som har spilt i mange ulike posisjoner. Men hvilken rolle er han tiltenkt i Atlético?

– Det er på backen jeg er tiltenkt i starten, men han (Diego Simeone) vet at jeg kan spille i mange posisjoner. Han kan flytte rundt på meg, men for meg er det bare viktigst å spille. Hvor han vil bruke meg, må tiden vise, sier den allsidige dansken.

Atlético-kapteinen roser Xavi

I tillegg til Wass, hentet Atlético Madrid inn Reinildo Mandava fra Lille i dette overgangsvinduet.

Barcelona på sin side har hentet en rekke offensive spillere i Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (lån fra Wolverhampton) og Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) for å forsterke laget.

– De har mange unge spillere og hatt mange ute med skade, men Barcelona har et «equipazo» (kjempelag), sier Atlético Madrid-kaptein Koke til TV 2.

30-åringen som er inne i sitt 13. år som Atlético Madrid-spiller spår en tett kamp med høy underholdningsverdi søndag kveld. Koke er også imponert over det Xavi Hernández har gjort med Barcelona.

Xavi Hernández (t.v) og Koke har møttes mange ganger på fotballbanen, her under et Champions League-møte i 2014. Nå er førstnevnte Barcelona-trener og sistnevnte Atlético-kaptein. Foto: Emilio Morenatti

– Jeg ser et lag som har en klar filosofi, som alltid spiller på samme måte med Xavi. Jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med ham som spiller og jeg fikk spille sammen med ham på landslaget. Jeg vet hvordan han vil spille, mye ballinnehav. Det kommer til å bli en flott kamp, veldig jevn og jeg er sikker på at de kommer til å vokse mye med denne nye treneren, sier Koke.

– Og det er bare ett poeng som skiller dere nå?

Ja, nettopp. Det virket som at alt stod dårlig til for dem, men sånn er fotballen. Vi ønsker å vinne, vi vil gjøre ting bra og vi vil gjerne «ta fra» motstanderen vår poeng siden de bare er et poeng unna oss, avslutter Atlético-kapteinen.

