Organisasjoner holdt markering mot Drevdal-dommen

I underkant av 100 personer møtte fredag opp på Eidsvolls plass i Oslo til markering for rettssikkerhet for overgrepsutsatte og mot dommen mot Gaute Drevdal.

Om lag 70 til 80 mennesker møtte opp for markering mot dommen mot kulturprofilen Gaute Drevdal, anslo Oslo-politiet overfor NTB fredag ettermiddag.

De opplyste at markeringen hadde gått rolig for seg.

I underkant av 100 personer møtte fredag opp på Eidsvolls plass i Oslo til markering for rettssikkerhet for overgrepsutsatte og mot frifinnelsen av overgrepsdømte Gaute Drevdal. Foto: Terje Pedersen / NTB

Drevdal ble i forrige uke frikjent av Borgarting lagmannsrett for åtte av ni voldtekter han var tiltalt for. Han ble dømt til ett års fengsel for ett tilfelle av voldtekt.

Onsdag varslet flere organisasjoner, blant annet kvinnegruppa Ottar, at de fredag ville holde en markering i Oslo mot frifinnelsen. Organisasjonene ønsker en samtykkelov og en full gjennomgang av rettssystemet og påtalemyndigheten.

Drevdals forsvarer, Victoria Holmen, har overfor NTB sagt at frifinnelsene av Drevdal ikke er avhengig av rettsordning eller lovtekst.

– Frifinnelsen er avgjort av beviskravet. En samtykkelov, som demonstrantene ønsker seg, vil stille like høye krav til beviset som dagens voldtektsbestemmelse, sa hun onsdag.

Tidligere fredag ble Borgarting lagmannsrett i Oslo utsatt for hærverk. Hærverket er knyttet til dommen mot Gaute Drevdal, sier kvinneaktivister til Vårt Oslo.