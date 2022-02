Fotograf vekker oppsikt på OL-arenaene

Den tsjekkiske fotografen Jan Medlik vekker oppsikt på OL-arenaene i Kina, men bryr seg lite om at folk stirrer.

På skiskytterstadion i Zhangjiakou, 1700 meter over havet, har det vært så kaldt de siste par dagene at utøverne har dekket til ansiktet sitt med teip og testet ut hansker med varmetråder.

Jan går i shorts året rundt. Foto: Sigve Kvamme

Temperaturen har stort sett ligget rundt 20 minusgrader, samtidig som vimplene på standplass står rett ut på grunn av den konstante vinden, noe som gjør de effektive minusgradene enda flere.

Men midt oppi alle hutrende utøvere, pressefolk og trenere, som gjerne har på seg både tre og fire lag for å holde varmen, står en tsjekkisk fotograf ved standplass i sitt faste arbeidsantrekk: shorts.

– Er du ikke kald?

– Så og si aldri, sier Jan Medlik i Ceska TV.

– Hvordan er det mulig å stå her i shorts?

– Jeg er fra fjellene, på en plass i Tsjekkia på 1000 meters høyde som bare kalles Tsjekkias Sibir. Vi er vant med tøffe forhold, sier Medlik.

Han er vant med at folk stirrer når han kommer gående i shorts tross brutal kulde, men bryr seg fint lite.

– Jeg vet at det ikke er normalt, men jeg liker det og føler meg vel. Jeg eier vel faktisk en bukse eller to. Men den ene brukte jeg bare da jeg giftet meg.

Alt om OL: Her finner du nyheter og program

– Har det noen gang vært for kaldt for shorts, selv for deg?

– Det har jeg ikke opplevd ennå. Jeg har vært i Canmore i Canada i 20 minus, men der blåste det ikke så mye. Her er vinden sterk, så vi får se. Men heller 20 minus enn 40 pluss, som jeg opplevde sist sommer. Da var jeg i OL i Tokyo og dekket golfkonkurransen. Det holdt på å ta livet av meg, sier fotografen.