Men kanskje er den største gulltrusselen overvunnet allerede bare ved å komme til start for Johaug i Beijing? En positiv coronatest ville vært totalt ødeleggende for verdens beste skiløper de siste årene ettersom dette trolig er siste sjanse til å vinne OL-gullet hun mangler.

Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Menneskerettigheter, ulovlig fluor, avlysninger, høyde, snøforhold, koronasmitte og et døgn som skal snus på hodet. Diskusjonene og usikkerhetsmomentene har vært mange i forkant av vinterens OL. En god start vil kunne fjerne mye uro for den av de to som lykkes på åpningsdagen.

For Therese Johaug handler det om å ta sitt første individuelle OL-gull. Dette målet har fått Johaug ut på treningsøkt etter treningsøkt helt siden det ble kjent at hun måtte følge OL i 2018 fra sidelinjen. Det er tid for å ta ut utbyttet av all treningen.

I 2019 var Johaug tilbake med et brak med tre distansegull. I VM i Oberstdorf i fjor var hun enda bedre og fullstendig overlegen. Da vant hun 10-kilometeren med nærmere minuttet og den avsluttende tremila var en parademarsj uten sidestykke. Jevnest var 15-kilometeren, der en smånervøs Johaug «bare» vant med halvminuttet til Frida Karlsson og Ebba Andersson på plassene bak.

Veien til OL i Beijing har med andre ord vært preget av gull etter gull, og seier etter seier. Starten på årets sesong var derfor overraskende. Joda, rapportene fra Sverige tydet på at både Karlsson og Andersson hadde tatt steg siden fjoråret. Også amerikanere, russere, finner og enkelte tyske jenter var ventet å kunne blande seg inn i kampen om pallplassene. Likevel var Therese Johaug ventet å være overlegen, rett og slett fordi avstanden til konkurrentene var for stor til at avstanden kunne reduseres på et halvår med trening.

Allerede i første renn i Ruka ble imidlertid Johaug slått av Frida Karlsson. Ikke fordi Karlsson nødvendigvis gikk så veldig mye fortere enn før, for til det var avstanden til de øvrige konkurrentene for liten. Therese Johaug ble nesten slått av tyske Katharina Hennig også, og var nesten ikke til å kjenne igjen.

Da Karlsson så vidt trakk det lengste strået på 10-kilometeren på Lillehammer, var heller ikke amerikanske Rosie Brennan langt bak Johaug. Plutselig var ikke Therese Johaug overlegen lenger, og spenningen i dameklassen var større enn på lang tid. Det ble til og med snakket om et tronskifte. Bra for sporten, vil nok mange hevde, men Therese Johaug så overhodet ikke ut til å trives.

En Therese Johaug under press går dårligere teknisk på ski enn hun gjør når hun er overlegen. Bevegelsene blir kortere, trykket mot underlaget blir mindre og hun får verken med seg farten inn inn i bakkene, over kulene eller rundt svingene. Da går sekundene fort, og til og med Therese Johaug får smake på melkesyra.

Aller best går Therese Johaug når hun er overlegen og i toppform på én og samme gang. Da sitter teknikken som gjør at hun får utnyttet motoren ingen i feltet er i nærheten av å matche.

Dette har foreløpig latt vente på seg i 21/22-sesongen, selv om seieren i Davos viste litt av hva Johaug fortsatt kan få til på sine beste dager. Davos-løpet, i midten av desember, er også det siste skirennet Therese Johaug fikk gått før OL.

Mens konkurrentene viste i Tour de Ski at kampen om å slå Johaug fortsatt er vidåpen og at svenske gullkandidater heller ikke kan føle seg trygge på suksess, valgte Johaug å trene. Det er stort sett det Johaug har gjort denne sesongen. Trent, trent og trent litt til. Mye av tiden har hun trent i høyden, med ett mål for øyet: OL-gull i Beijing. Om hun har lyktes med planen får vi svar på de neste dagene.

Frida Karlsson regnes som Johaugs tøffeste konkurrent. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Derfor blir også OL-starten så ekstremt viktig for Johaug. Har den trøblete oppladningen påvirket formen? Har hun klart å finne tilbake til sine beste dager etter en unormalt tøff innledning på sesongen? Klarer hun å håndtere et stadig økende press både i og utenfor løypa? Eller for å si det på en annen måte. Klarer hun å slappe av og gå godt på ski?

Jeg tror åpningsøvelsen vil vise seg å bli definerende for mesterskapet til Johaug. Vinner hun åpningsdistansen - og får de svarene hun ønsker seg - tror jeg skuldrene vil senkes en to-tre hakk. Da blir Johaug nærmest uovervinnelig, som vi så i Oberstdorf. Klarer hun ikke å kvitte seg med Karlsson & Co. på åpningsøvelsen er jeg oppriktig spent på resten av mesterskapet.

Heldigvis for Therese Johaug, som kanskje går sine siste mesterskapsløp i Beijing, er det mye som taler for suksess. De tøffe løypene med lange sammenhengende motbakker passer kapasitetsløperne som hånd i hanske. Det samme gjør de forholdsvis enkle utforkjøringene og brede traseene.

Høyden det skal konkurreres på er også en gavepakke til Johaug.

Her vil hun få igjen ikke bare for det eksepsjonelle O2-opptaket, men også for de mange, mange månedene hun har tilbragt i høyden gjennom karrieren. At farten av naturlige årsaker reduseres på den tråe snøen i høyden taler også til Johaugs fordel.

Den aller største fordelen er imidlertid at Johaug har gjort dette før. I mesterskap etter mesterskap har hun truffet med toppformen. Det er i mesterskap hun har gjort sine aller råeste løp, senest i VM i 2021. Treffer hun med toppformen og holder hodet kaldt er hun rett og slett best.

Det største usikkerhetsmomentet heter Frida Karlsson. Hvor god er egentlig svenskenes «Johaug-kopi»? Siden seieren på Lillehammer har pilene pekt nedover, og aller tyngst har det gått nettopp i høyden. Gikk hun sesongens beste renn allerede i åpningen av sesongen, som formutviklingen kanskje skulle tilsi, eller var det bare en forsmak på det som var i vente i OL?

For er det én annen utøver i feltet som har klart å toppe formen til mesterskap de siste årene så er det nettopp Karlsson. Da Johaug gjorde comeback i Seefeld og tok tilbake tronen som langrennsdronning presenterte samtidig kronprinsesse Frida Karlsson seg. I VM i fjor var det igjen Karlsson som var nærmest Johaug, og i innledningen av sesongen er det nettopp Karlsson som igjen har yppet seg.

Selv om jeg tror Therese Johaug blir for sterk i den kinesiske tynnlufta, håper jeg Frida Karlsson har truffet med toppformen. Får Johaug den OL-starten hun satser på, må likevel Karlsson i første omgang fokusere på å forsvare sølvmedaljene fra Oberstdorf-VM. Jakten på en umulig Johaug kan i så måte ødelegge for Karlsson, selv om kronprinsessa selv er klar for å ta over tronen.