– Greit at jeg bor på rom med ham. Da får vi dratt ham ned på jorden

Kjetil Jansrud er viktig for mer enn bare det sportslige under OL i Beijing.

Få alt om vinter-OL i vårt livesenter her

Sesongen deres har vært totale motsetninger. Mens Kjetil Jansrud har sittet på sidelinjen med skade, har Aleksander Aamodt Kilde gått fra triumf til triumf i fartsrennene i verdenscupen.

Søndag starter begge to i OL-utforen i Yanqing, i fjellene 70 kilometer nord for Beijing med to vidt forskjellige utgangspunkt.

Kilde som favoritt, Jansrud som outsider.

Kjetil Jansrud har jobbet rekordraskt tilbake fra skade, og er klar for sitt fjerde OL. Foto: Gregory Bull

– Jeg føler meg heldig som er her, sier Jansrud på pressekonferansen tre dager før rennet.

– Med forbehold om at jeg ikke blir sendt hit som turist… Det har vært en kamp å komme seg hit og det føles som en seier, men nå er alt satt tilbake på null. Fokuset ha ren tendens til å flytte seg automatisk.

For 36-åringen samler ikke på deltagelser. Han samler på medaljer, triumfer og pallplasser.

Og han vet hvordan man gjør olympisk suksess. Også etter lange skadeavbrudd.

Smertefullt og lærerikt

I Sotsji i 2014 tok den da 28 år gamle Vinstra-mannen et mirakuløst OL-gull ett år etter å ha ødelagt korsbåndet. Denne gangen har han kommet tilbake på beina langt raskere enn forutsett og det var et sjokk da han ble meldt klar for OL for to uker siden.

Men til tross for bare et par måneder på sidelinjen denne gangen er det ting han kan ta med seg fra 2014-opplevelsen.

– Jeg bruker den opplevelsen. Særlig de siste to ukene. Alt er en læringsprosess. Man lærer mye av gode opplevelser og ærer også mye av de mindre gode opplevelser. Man tar på en måte alt med seg inn, sier Jansrud til TV 2.

– Det jeg bringer med meg inn her rent personlig er følelsen av å være en slags underdog. Ikke være blant favorittene, men å kunne bite fra meg. Å vite hvordan det kjennes kan brukes positivt.

Kjetil Jansrud var flaggbærer under åpningsseremonien til OL fredag. Her er han sammen med Maiken Caspersen Falla. Foto: Natacha Pisarenko

En vesentlig forskjell er konkurransetreningen.

– Jeg er på en måte i en litt annen posisjon denne gangen. Jeg har ikke kjørt noen renn og det føles ut som starten av en sesong på den første treningen her. Da har man gjerne god tid. Nå har jeg to dager. Det føles litt stressende.

– Fins det noen fordeler med å ha lite konkurranser?

– Svaret på det forutsetter at jeg vet hva som foregår i hodet til Aleksander og de andre. Om de er slitne mentalt etter en lang sesong, eller fysisk merker det… Jeg kommer full av energi og har mange gode opplevelser de siste ukene, sier Jansrud før han legger til:

– Ulempen er nok større av ikke å ha hatt en full sesong. Har alt å vinne og ingenting å tape. For noen vil det være motsatt. Jeg og Adrian (Smiseth Sejersted) har en del å vinne, mens Aleksander har vunnet absolutt alt. Den mixen tror jeg er sunn for laget.

Nøkkelrolle

Jansruds overraskende retur ble møtt med jubel av Aleksander Aamodt Kilde.

– Jeg digget det. Jeg var veldig positiv til at han skulle klare det tidlig i prosessen og krysset fingrene for det, sier Kilde.

– Kjetil er en fyr som er utrolig bra å ha på laget. Ikke bare fordi han er en fin fyr, men fordi han kan hjelpe med stor erfaring. Han kan svare på det meste.

Aleksander Kilde under en pressemøtet med de norske alpintgutta. Foto: Torstein Bøe

– Det jeg er god på er å få de rundt meg til å roe ned. Legger press på meg selv for å prestere, men vi er her for å fortsette den gode trenden til de andre guttene. Jeg henger meg på i dragsuget, sier Jansrud.

– Forhåpentligvis gir det Aleksander en liten ro også. At han ikke må stå alene og bære ansvaret. Og så er det greit å ha meg til å dele rom med han, så vi får dratt han litt ned på jorden etter alle de gode resultatene, sier Jansrud og ler.

Storformen virker i alle fall å være på vei for Aleksander Aamodt Kilde som fredag var raskest av samtlige på den andre av tre treninger før løpet. Og de norske utøverne liker løypen godt.

– Det er en kul løype som ligger flott til, med høyt tempo og en del krevende tekniske momenter. Det gjør den veldig morsom å kjøre, sier Kjetil Jansrud.

At snøen i anlegget er 100 prosent kunstsnø gjør heller ikke ham noe.

– Kunstnsø trives veldig godt uten innblandet natursnø, så det er fantastiske forhold fra start til mål. Det er deilig å kjøre på.