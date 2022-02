«Meld deg ut, Jens»

Hvis Jens Stoltenberg er opptatt av hvordan sentralbanken og oljefondet oppfattes ute i verden og at det er viktig å hegne om uavhengigheten til sentralbanksjefen, burde han ha meldt seg ut av Ap før han ble presentert som ny sentralbanksjef.

Men nei, på pressekonferansen slo han fast at det var uaktuelt. Han har i åtte år har vært partipolitisk uavhengig generalsekretær i NATO, men beholdt medlemskapet i Ap.

– Alle vet at jeg er sosialdemokrat, uansett, argumenterte han.

Jo, det er riktig det. Men et partimedlemskap er likevel en formell binding mellom deg og et parti. Og ikke hvilket som helst parti. Landets ledende regjeringsparti. Partiet til landets sittende statsminister. Han betaler medlemskontingent til Ap. Han vil bli omtalt som medlem av Ap offentlig.

Dette er kanskje bagateller på den internasjonale scenen, når du representerer USA og 29 andre NATO-land i møter med Vladimir Putin og andre statsledere. Men når du kommer hjem og skal lede landets sentralbank og være styreleder for oljefondet, og det reises tvil om din uavhengighet av et flertall på Stortinget, er det klokt å være føre var.

Som sentralbanksjef vil Stoltenberg ta beslutninger som vil ha direkte påvirkning på folks hverdag og som kan ha indirekte betydning for oppslutningen til en regjering. I tillegg, og kanskje enda viktigere, han vil være sjefen til oljefondsjefen. Opposisjonen på Stortinget, anført av tidligere statsminister Erna Solbergs Høyre, har høylytt advart regjeringen mot å ansette Stoltenberg, og begrunnet det med at hans bakgrunn som Ap-leder og statsminister vil kunne rokke ved sentralbankens uavhengighet. Ikke minst hvordan sentralbanken oppfattes internasjonalt.

Det å ha en formell binding til et parti gjennom medlemskap, vil kunne forsterke et eventuelt inntrykk, feilaktig eller ikke, av at sentralbanksjefen ikke er helt uavhengig regjeringens største parti.

Trygve Slagsvold Vedum avfeide arrogant spørsmål om partimedlemskapet med at det er organisasjonsfrihet her til lands. Jo, men du må da ha en mening om hvordan sentralbanken oppfattes, Vedum.

Finansministeren har gjentatte ganger sagt at det er det profesjonelle embedsverket i Finansdepartementet som har ledet ansettelsesprosessen helt opp til siste runde. De burde ha bedt Stoltenberg avslutte sitt partimedlemskap før de innstilte på han. Men de tilhører vel samme miljø som i sin tid mente det var uproblematisk at oljefondsjef Nicolai Tangen hadde sin private milliard-formue investert i samme markeder som oljefondet.

Uansett så burde Vedum ha gjort det klart overfor Stoltenberg at det partimedlemskapet bør avsluttes. Det ville vært ryddig. Det var en feilvurdering ikke å gjøre det.

Man bør ikke ta lett på bekymringen om sentralbanken faktisk er uavhengig av landets politiske ledelse. I hvert fall ikke når den kommer fra et flertall av partiene på Stortinget. Da bør en i det minste fjerne alle formelle bindinger mellom seg og partiet.

Ifølge Aps hjemmeside er det en smal sak å melde seg ut, også. Det er bare å sende en e-post til medlem@arbeiderpartiet.no.