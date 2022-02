TV 2 og Strix beklager konkurranse-blemme på «Torpet kjendis»

SPOILERVARSEL! Ikke les videre dersom du ikke ønsker å vite hvem som vinner søndagens «Farmen kjendis»-tvekamp.



Helt i slutten av søndagens «Torpet kjendis»-episode, opplyser TV 2 og produksjonsselskapet Strix at de har gjort en feil. Feilen er i forbindelse med den siste ordinære konkurransen på Torpet kjendis, hvor to deltakere skal kjempe om en finaleplass.

Hvem som kunne smykke seg med finalebillett i Torpet kjendis, skulle avgjøres i en kunnskapskonkurranse. I det siste og avgjørende spørsmålet var det derimot oppgitt feil svaralternativer, og fasit.

Sikker på seier

De to som konkurrerte mot hverandre var influenser Marna Haugen (40) og radioprofil Ingrid Simensen (28). Ut ifra fasiten deltakerne hadde fått utdelt, var det Haugen som kunne juble over finaleplass.

Det var dog Simensen som oppdaget feilen.

«På spørsmål 3 fikk Marna rett og Ingrid feil om måleenheten spann. Marna svarte rett i forhold til det som står i gårdsboken på Torpet. Men Ingrid svarte rett i forhold til det som står i gårdsboken på Farmen. Redaksjonen var ikke oppmerksomme på at måleenheten spann var oppført med ulik verdi i de to gårdsbøkene da konkurransen ble avholdt. Fasiten for konkurransen var hentet fra gårdsboken på Torpet.»

– Jeg visste svaret som stod i gårdsboka på Farmen, og da jeg kom inn på Torpet ble jeg klar over at det stod et annet svar i gårdsboka på Torpet, forteller Simensen til TV2.no.

«Fra 1604 ble et spann målt til om lag 7.72 kg i det geografiske området der Farmen og Torpet ble spilt inn. Det betyr at måleenheten spann var oppført med feil verdi i begge gårdsbøkene.»

Da kjendiskokk Ole Martin Alfsen (52) og tidligere fotballspiller Jahn Ivar Mini Jakobsen (56) skulle annonsere vinneren, var Simensen sikker på at det var hun som hadde vunnet.

– Jeg spurte produksjonen etterpå, for jeg var sikker på jeg hadde rett. «Kan dere sjekke det opp?» Jeg husker de sa at det kom opp så mange forskjellige svar. Så jeg trodde det var meningen at det skulle være ulike svar, forklarer hun.

Oppdager en beskjed på kjempehytta

Innstilt på hjemreise

Å ta kampen om en ny konkurranse, var likevel ikke aktuelt for Simensen.

– Jeg var så ferdig da jeg røk ut fra Farmen kjendis, og klar for å reise hjem. Jeg trodde ikke jeg skulle på Torpet, fordi det var ferdig. Da jeg fikk beskjeden, tenkte: «Åja, men da drar jeg dit, og gjør det beste ut av det», sier hun, og fortsetter:

– Hvis jeg hadde vært veldig innstilt på å tilbake på gården, hadde jeg tatt den kampen. Marna fortjente det, og ville det så mye. Da tenkte jeg at den lar jeg skli forbi.

– Føles det ikke litt bittert?

– Det er sikkert lett å si at man burde vært bitter eller gjort mer, men lufta gikk litt ut av ballongen. Det var ikke så viktig for meg, sier hun.

– Hadde vunnet uansett

Haugen fikk ikke vite om hendelsen før lenge etter at innspillingen var over. Selv om hun ble overrasket over feilen, er hun ikke i tvil om at seieren nok ville vært hennes uansett.

– Jeg svarte rett ut fra den fasiten jeg hadde, og dersom vi hadde blitt gjort oppmerksomme på det der og da, så ville vi nok fått et nytt spørsmål. Jeg har tenkt på det i ettertid, og jeg var såpass skråsikker på kunnskapen min – jeg hadde jo pugget den boka – og har derfor landet på at jeg hadde vunnet uansett, sier Haugen til TV2.no.

At Haugen fikk den siste finaleplassen i Torpet kjendis, tenker Simensen er fortjent.

– Det var greit å tape, for Marna ville det så mye. Jeg så hvor lyst hun hadde til å inn på Farmen, og når jeg kjente hvor ferdig jeg var, og begynte å tenke på at jeg skulle hjem – da ble det ikke så viktig for meg å ta den kampen. Jeg var en time unna pasta og samboeren min. Det betydde så mye mer for meg.

– Ingrid bedyrer mest av alle at dette er «ok» for henne. Det synes jeg er stort gjort av henne, og jeg er ekstremt glad for at hun ser slik på det, sier Haugen.

28-åringen ikke overrasket over at en slik feil skulle involvere henne.

– Det er fordi det er meg. Typisk meg og min uflaks. Det har aldri skjedd i Farmen kjendis sin historie. Det er klassisk at det er meg det skjer med. Er det et problem som aldri har oppstått før, kan du banne på at jeg er involvert, ler hun.

Om kort tid skal Haugen, sammen med Alfsen og Jakobsen kjempe om å vinne Torpet kjendis, og bli en fullverdig forpakter på Farmen kjendis-gården.

