Tre menn fra Sverige tiltalt for postkontorran i Oslo og Moss

Tre menn bosatt i Sverige er tiltalt for postkontorranene på Etterstad i Oslo i fjor og på Høyden i Moss i 2018.

Det var på morgenen 22. mai i fjor at Etterstad postkontor ble ranet av de tre mennene, ifølge tiltalen. To ansatte ble truet med pistol og tvunget til å åpne hvelvet på postkontoret, der ranerne tok med seg inntil 20.000 kroner.

De ansatte ble også påsatt håndjern.

De tre er også tiltalt for å ha ranet Høyden postkontor i Moss på morgenen 9. juni i 2018. Også her ble en ansatt truet med pistol, tvunget til å åpne hvelvet og ble påsatt håndjern. Her ble ransutbyttet 31.628 kroner, valuta til en samlet verdi av 249.198 kroner og frimerker til 110.836 kroner.

Mennene, som er i 40-, 50- og 60-årene, ble pågrepet i en koordinert aksjon mellom norsk og svensk politi i Stockholm-området i august i fjor. To av mennene er svenske statsborgere, mens den tredje har tyrkisk statsborgerskap.

Det var Avisa Oslo som omtalte tiltalene først.

Forsvareren til mannen i 60-årene, Usama Ahmed, sier til avisen at hans klient ikke erkjenner straffskyld for noen av ranene. Avisen har ikke kommet i kontakt med de to øvrige tiltaltes forsvarere.

Saken går over tre dager i Oslo tingrett fra 14. februar.