Fire døde i snøskred i Østerrike

Fire mennesker er døde og en er savnet i et snøskred langs den østerriksk-sveitsiske grensa i Tirol. Fire redningshelikoptre er på stedet.

Det var svært mange skred i Tirol fredag, skriver det østerrikske nyhetsbyrået APA. Redningssentralen i Tirol varsler at fire mennesker er døde.

De fire døde i skredet i Spiss, langs grensen med Sveits. En person er fortsatt savnet i tillegg til de fire døde, og det antas at vedkommende ligger begravd under snøen. Identiteten til de fem skredofrene er ikke kjent. Både sveitsiske og østerrikske helikoptre bidrar i redningsarbeidet.

Et annet skred, ved Sölden litt lenger øst i regionen tok også med seg fem skiløpere. Disse kom seg imidlertid ut i live. Sölden er kjent for å være vertskap for åpningsrennet i verdenscupen i alpint.