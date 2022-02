Varslet historisk bot etter TikTok-aksjon – la seg flate i siste sekund

Forbrukertilsynet har gjentatte ganger sendt brev til Bodyshapes AS der de etterspør opplysninger i to ulike saker hos dem. Dette er et selskap som i stor grad produserer treningsklær og som bruker en rekke influensere til å reklamere for klærne.

Selskapet (som er ansvarlig for klesmerket WeAreFit) var egentlig ilagt tvangsmulkt/bot på 5000 kroner per dag de ikke sendte opplysningene de var pålagt å sende.

– Dette er det første vedtaket om tvangsmulkt for brudd på opplysningsplikten. Vi fikk hjemmel til å fatte denne typen vedtak i 2018. Vi har varslet vedtak overfor andre selskaper tidligere, men det har da ikke vært nødvendig å fatte selve vedtaket for å få opplysningene, sier Nina Elise Dietzel, som er seksjonssjef i tilsynsavdelingen til Forbrukertilsynet.

Bodyshapes daglige leder, Yvonne Haveland, har ikke ønsket å svare på spørsmålene til God kveld Norge, men sier følgende i en mail:

«Vi har svart på brevet og kan eventuelt kommentere når det foreligger en avklaring».

I God kveld Norge-videoen øverst i saken kan du se reklamene som er vurdert av Forbrukertilsynet.

Skjult reklame

Den ene saken er en oppfølgning etter en TikTok-aksjon de hadde i fjor sommer, der det ble sendt brev til Bodyshapes som annonsør.

Forbrukertilsynet mener de har brukt en rekke influensere som har drevet med mangelfull markedsføring, særlig i form for av dårlig merket/skjult reklame.

Den andre Bodyshapes-saken som er til vurdering hos Forbrukertilsynet gjelder bærekraftspåstander. Tonje Drevland i Forbrukertilsynet sier de har bedt selskapet dokumentere om de overhodet har dekning for å påstå at klærne de selger er bærekraftige – noe som skal svært mye til.

– Dette fordi selskapet har fremhevet at både de enkelte produkter er bærekraftige og miljøvennlige, og at selskapet som sådan tar samfunnsansvar på alvor og har fokus på miljø og bærekraft når de produserer klær, sier Drevland til God kveld Norge.

Selskapet svarte ikke på noen av Forbrukertilsynets brev, selv om man i eInnsyn kan finne flere bevis på at Forbrukertilsynet har purret gjentatte ganger.

Reklamer som når hundretusener

Tre av disse influenserne var Karoline Krøvel, Christine Rømma og Rebecca Pleym. Førstnevnte har over 223.000 følgere på TikTok. Pleym har 180.000 følgere og Rømma 128.000.

Rømma sier hun har blandede følelser rundt aksjonen.

– Det er jo på et vis veldig bra at de har en sånn aksjon for de som «lurer seg unna», men i mitt tilfelle syntes jeg de var litt vel strenge ... Innlegget de mente jeg ikke hadde markert godt nok var allerede markert med både link til siden jeg reklamerte for og det stod klart og tydelig «reklame».

Hun er usikker på hva hun kunne gjort annerledes, men sier det eneste hun kan gjøre fremover er å tenke ekstra på problemstillingen.

Tre innlegg hver

Krøvel svarer via sin manager at også hun setter pris på at Forbrukertilsynet følger med på influensere i sosiale medier.

Hun poengterer dog at Krøvel, som går under kallenavnet «Karokul», aldri har fått kritikk for dårlig markering av reklame før.

– Hun merker alltid reklame godt, med tydelig «annonse», og noen få ganger «ad», både på Instagram og på Tiktok, sier manageren og viser til at dette også gjelder de aktuelle annonsene Krøvel fikk kritikk for.

Pleym har i likhet med Krøvel tre innlegg til vurdering, mens Rømma har ett. I ett av Pleyms innlegg poserer hun i We Are Fit-klær uten å markere det i det hele tatt. Når hun konfronteres med dette, svarer hun likevel:

– Jeg syns det er viktig at folk enkelt skal kunne se hva som er reklame og ikke. Jeg er nøye med å tydelig markere sponsede innlegg med «reklame».

I slike tilfeller er det alltid selskapet som har hovedansvaret for at loven følges, men påvirkere kan holdes ansvarlige som medvirkere til lovbrudd.

Tok ikke telefonen

Den opprinnelige svarfristen etter TikTok-aksjonen var 13. august. Det vil si at det tok fem måneder fra svarfristen til Forbrukertilsynet mottok svar.

«Vi har også forsøkt å nå dere på telefonnummeret som er oppgitt i deres vilkår for bruk/kjøpsbetingelser som ligger på nettsiden wearefit.no. Anropene går rett til telefonsvarer», skriver Forbrukertilsynet i et av purre-brevene.

Selskapet sendte ikke over de nevnte opplysningene i noen av sakene, og Forbrukertilsynet fattet derfor vedtak om brudd på opplysningsplikten.

Ikke fått bot

Forbrukertilsynet fattet følgende vedtak i januar:

Dersom Bodyshapes AS senest 24.01.2022 ikke har gitt Forbrukertilsynet de opplysninger som selskapet ble pålagt å gi ved brev av 30.11.2021, påløper en tvangsmulkt på kr 5000 for hver dag Bodyshapes AS ikke etterkommer pålegget. Tvangsmulkten løper til og med den dag pålegget om å gi opplysninger er oppfylt, men ikke lenger enn til og med 24.01.2023.

Etter at boten ble varslet og vedtaket fattet, valgte Bodyshapes omsider å svare på et av brevene til Forbrukertilsynet. De ba om utsatt frist til 15.03.2022. Dette ble ikke innvilget, men de fikk fire ekstra dager.

– Vi krever opplysninger fra næringsdrivende for å vurdere nærmere om loven er brutt. I dette tilfellet har vi rett og slett ikke fått svar på våre henvendelser til selskapet, selv etter gjentatte purringer i begge saker. Etter å ha fattet vedtaket har vi nå fått et svar i saken som er til vurdering. Formålet med å fatte et slikt vedtak er å skape et oppfyllelsespress, slik at opplysningene blir gitt, sier Dietzel.

Det ble dermed ikke bot i denne omgang, selv om de ikke overholdt den første fristen. Bodyshapes klarte å levere opplysninger innen den utsatte fristen.

Advokat svarte Forbrukertilsynet

Selskapet har engasjert advokatfirmaet Thommessen, og det var advokatfirmaet som endte opp med å svare Forbrukertilsynet. I et brev God kveld Norge har fått tilgang til skriver Thommessen følgende:

«Bodyshapes har et klart ønske om å følge gjeldende regelverk i all sin markedsføring, herunder markedsføring som skjer via påvirkere. Bodyshapes som selskap har vokst stort de siste årene, herunder også bruken av påvirkere i markedsføring. Bodyshapes ser at oppfølgingen av påvirkere og de interne retningslinjene ikke har holdt følge med utviklingen.»

«Bodyshapes kommer derfor til å oppdatere og forbedre sine interne retningslinjer for å sikre at alle påvirkere følger regelverket i sin markedsføring for Bodyshapes, herunder sikre at alle påvirkere er innforstått med de forventninger Bodyshapes har til dem i den forbindelse.»

Som nevnt ønsker også Forbrukertilsynet at Bodyshapes skal redegjøre for hva som gjør klærne bærekraftige. Hvorpå advokaten blant annet skriver:

«Bodyshapes treningstøy produseres i sertifiserte fabrikker i Kina. Disse fabrikkene har gode vilkår for arbeiderne, og gjennomgår årlige inspeksjoner for å kontrollere at det ikke forekommer barnearbeid og at fabrikken har begrenset utslipp av miljøgasser. I tillegg etterstreber fabrikkene å bruke resirkulerte materialer der det lar seg gjøre.»