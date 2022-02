Mange vil katastrofetenke i morgen. Her er ekspertenes beste råd

Nå forlater folk hjemmekontoret for første gang på to år. Det kan oppleves ubehagelig, men heldigvis vet ekspertene råd.

Gjenåpningen av samfunnet får de fleste av oss til å juble. Særlig gleder mange seg over å få bytte ut tøfler med dressko og å vende tilbake til kolleger på kontoret. Men det mange opplever som en etterlengtet seier, kan for andre være både ubehagelig og krevende.

– Det store flertallet ser nok veldig frem til å komme tilbake. Så er det noen som synes hjemmekontoret har vært helt topp og vil tviholde på det, sier Pål Molander. Han er direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt, og tror mange kan trenge tid før vi kommer tilbake i gamle rutiner.

– Det er viktig å ha respekt for, så det er viktig å ta overgangen litt gradvis, sier Molander.

Forsikringsrådgiver Fredrik Landaas har vært to år på hjemmekontor. Han er enormt glad over å være tilbake på kontoret, men ikke alle deler hans begeistring. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Mindre glede

Å skulle tre ut av den midlertidige kontorplassen i stua for å treffe mennesker man ikke har sett på annet enn Teams siden februar 2020, får flere til å engste seg. Psykolog Benjamin Silseth sier man kan ha mange ulike følelser knyttet til gjenåpningen, og mener det er viktig å gi rom til alle sammen.



– Både de positive med gjenåpning og sånne ting, men gi også rom til de negative følelsene som kan komme. Om det er at man kjenner på angst knyttet til sosiale situasjoner, eller at den sosiale kalenderen blir altfor overfylt, eller at man synes det er litt strevsomt å tenke på gjenåpning, sier Silseth.

Selv om han oppfordrer alle til å nyte gjenåpningen etter beste evne, er psykologen samtidig tydelig på at overgangen tilbake til en normal hverdag kan komme overraskende på mange.



– Husk på at det er ganske normalt å kjenne på at ting ikke gir like mye glede som før. Den gleden vil komme tilbake med tiden. Man må bare holde ut litt til og tenke på at det er lys i enden av tunnelen, forteller Silseth.

I tillegg til den sosiale biten, er man også gjerne redd for om man fremdeles lever opp til arbeidskravene som stilles på kontoret, forteller psykiater og hypokonderlegen Ingvard Wilhelmsen.

Psykolog Benjamin Silseth sier overgangen til en normal hverdag kan løses ved å ta små steg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han driver landets eneste hypokonderklinikk ved Universitetet i Bergen, og har lang erfaring med andre menneskers engstelse, velbegrunnet eller ei. Psykiateren sier at gjenåpningen i all hovedsak er en positiv ting, så lenge man evner å se det slik.

– Folk takler ekte problemer bedre enn tenkte problemer. Dette at det nå åpner opp, det er ekte. Ikke et problem, men en ekte, fin utvikling. Det må vi tåle, mener Wilhelmsen.

Kan gi angst

Psykiater Ingvard Wilhelmsen er kjent som hypokonderlegen, og har forståelse for at folk kan engste seg over å returnere til kontoret. Foto: Trond Solvang

Likevel har han full forståelse for at flere kan engste seg over å måtte tre ut av den behagelige hjemmekontor-boblen.

– Det er ikke så rart om man er litt engstelig. «Plutselig skal jeg treffe alle de andre igjen, husker jeg alle rutinene?» Om du har vært på ferie eller du har vært vekke lenge, så kommer tilbake igjen. «Hva var nå det der passordet?». Så husker du det ikke, sier psykiateren.

Om du kjenner deg igjen i eksempelet over, kan hypokonderlegen berolige deg med at dette er helt naturlig. Psykiateren mener at det avgjørende er hva du velger å gjøre med de engstelige tankene.

– Det er ikke katastrofetankene i seg selv som er problemet, men at du begynner å dulle med dem. Du begynner å tro på dem, begynner å forfølge dem. Da kan du få angst, for da kan du se all slags problemer som kan oppstå, forklarer Wilhelmsen.

En bjørnetjeneste

Hypokonderlegen Wilhelsen sier at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste om vi engster oss eller bruker mye energi på noe som kan skje. Psykiateren kaller dette «Tenk om»-tanker, og sier dette gjelder alle følelser knyttet til angst, ikke bare når det kommer til tanker om gjenåpningen. Han oppfordrer alle til å fokusere på ekte problemer og situasjoner, heller enn å tenke for mye på alt som potensielt kan skje.

– Disse «tenk om»-tankene kan vi identifisere, men når vi har gjort det trenger vi ikke gi dem oppmerksomhet. Ikke følg dem to the bitter end. Ikke prøv å bli kvitt de heller, for de er helt normale. Alle tenker litt sånn «tenk om»-tanker og litt katastrofetanker, bare ta det helt med ro, forsikrer Wilhelmsen.

Om tanken på fysiske møter gjør deg engstelig, har hypokonderlegen Wilhelmsen et klart råd. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Og om du likevel skulle vende tilbake til kontoret på mandag med en vond følelse i magen, sier psykiateren at du kan ta det helt med ro. Det å føle seg litt ute av form, er nemlig helt normalt – og går som regel raskt over.

– Mange kan komme til katastrofetenke: «Jeg er så rusten». Ja, du er sikkert litt rusten, men det får vi tåle. Det er utrolig hvor fort folk kommer inn i gamle rutiner. Omtrent som en klasse som har vært fra hverandre i 50 år, så møtes de. De går inn i gamle roller, det er akkurat som før, avslutter Wilhelmsen.

Oppfordring til arbeidsgiver

Dersom du opplever overgangen til en normal hverdag som vanskelig, mener psykolog Benjamin Silseth at du bør sette ord på det du føler til for eksempel en venn.

– Snakk med noen. Tør å sette litt ord på det. Mest sannsynlig er du ikke alene, og så får du gjenklang fra en kollega eller venn.

I tillegg kan det være smart å vende tilbake til hverdagen i sitt eget tempo. Dette gjelder ikke bare overgangen til kontoret, men gjenåpningen av samfunnet generelt.

– Ta små steg. Tenk at du ikke må kaste seg ut i alt sammen med en gang, sier psykologen.

Her er Pål Molander enig. Direktøren i Statens arbeidsmiljøinstitutt mener det er viktig å huske på at arbeidsgiver har et ansvar for at alle skal føle seg komfortable med å vende tilbake til kontoret. Han håper bedriftsledere rundt omkring i landet husker er bevisst på at mange nå står i en utfordrende situasjon.

– Jeg tror ledelsen må være tydelig på hva man vil, hvor man skal og hva som er målet når man kommer tilbake til arbeidsplassen. De bør gjerne sette av tid til evalueringer underveis, sier Molander.