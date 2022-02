Demonstrasjoner og boikott preger Kinas pandemi-OL

To år etter at Kina oppdaget de første tilfellene av covid-19 er idrettsutøvere fra hele verden samlet for å konkurrere i landet.

Med dempede lys og fyrverkeri åpnet de 24. olympiske vinterleker.

Og med det ble den kinesiske byen Beijing den første byen til å noensinne være vertskap for både vinter- og sommer-OL.

ÅPNINGEN: Fyrverkeri fyres av over Beijing nasjonale stadion, også kalt «Fuglereiret». Foto: ALY SONG / NTB

Men til tross for påkostede effekter var kontrasten til åpningsseremonien i 2008 slående. Den gangen ble showet gjennomført av 15.000 personer – i år var antallet redusert til 3000.

Nå venter 16 dager med vinterleker i Beijing, fordelt på 15 ulike idretter, i totalt 109 øvelser for 91 nasjoner.

NORGE: Den norske troppen gikk ut like før klokken 14.00, med Kjetil Jansrud og Kristin Skaslien som flaggbærere. Maiken Caspersen Falla måtte kaste inn håndkleet på grunn av jet-lag i forbindelse med reisen til Kina. Foto: DAVID W CERNY / REUTERS / NTB

For pandemien preger også årets olympiske leker, og fakkelstaffeten ble kortere enn det vi er vant med.

Mer enn to år etter at de første koronatilfellene ble identifisert i Hubei-provinsen i Kina, har nesten 6 millioner mennesker dødd og millioner av mennesker i verden har blitt syke.

GLINSENDE: Nathan Crumpton er flaggbærer for Amerikansk Samoa og tradisjonelt antrukket i anledning åpningsseremonien. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

Til årets OL er sju nye øvelser lagt til. Det inkluderer: big air i freestyle for menn og kvinner, monobob for kvinner, mikslagkonkurranse i freestyle, mikslagkonkurranse i skihopping, mikslagkonkurranse i snowboardcross og miksstafett i kortbaneløp på skøyter, skriver NTB.

Internasjonal boikott

Men, lekene fører med seg et bakteppe. Debatten raste lenge før utøverne pakket utstyret og reiste til Kina. Landet er blitt kraftig kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner for deres behandling av uigur-minoriteten i Xinjiang.

Flere land har vedtatt diplomatisk boikott av lekene. De kommer derfor ikke til å sende offisielle representanter til lekene.

VINK OG SMIL: President i IOC, Thomas Bach og Kinas diktator, president Xi Jinping stod sammen på tribunen under åpningen. Foto: Anthony Wallace / AP / NTB

VIP: Russlands enehersker Vladimir Putin er i Beijing, men får ikke se det russiske flagget, da landet hans er doping-utestengt og må delta under navet ROC. Foto: SPUTNIK / Reuters / NTB

USA, Storbritannia, Canada og Australia er blant landene, som har innført diplomatisk boikott. De protesterer mot brudd på menneskerettighetene i Kina, og særlig for deres behandlingen av den muslimske uigurer-minoriteten.

PÅ PLASS: President i De forente arabiske emirater, Khalifa bin Zayed Al-Nahyan (t.h) følger seremonien fra tribunen i Beijing. Foto: Anthony Wallace

Protest mot regime

For mange har håpet om et mer åpent Kina, som fulgte etter sommerlekene, visnet helt bort. For Beijing er lekene en måte å vise frem status og makt, men for Vesten er det blitt en bekreftelse på landets autoritære regime, skriver nyhetsbyrået AP.

PROTESTERER: En liten gruppe demonstranter samlet seg foran den kinesiske ambassaden i London. Foto: James Manning / Pa Photos / NTB

Kinesiske myndigheter er anklaget av en rekke aktører for deres behandling av en muslimske minoriteten. Mange uigurer er også satt i egne interneringsleirer.

Les også: – Tas som gisler i sitt eget hjem

NEI TIL KINA-OL: Demonstranter i Oslo marker sin motstand mot de kinesiske vinterlekene. Foto: Javad Parsa / NTB

Kinas brudd på menneskerettigheter og behandling av minioritetsgruppen har ført til demonstrasjoner verden over. Også i Oslo tok flere til gatene fredag.