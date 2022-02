Savner forklaring fra Vedum: – Rart at han ikke er bekymret for det

At det var tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg som av finansminister Vedum ble utnevnt til Norges nye sentralbanksjef, har på ingen måte gått upåaktet hen.

Utnevnelsen var så vidt offentliggjort da flere partier på Stortinget rettet kraftig kritikk mot regjeringen, med krav om å få vite alle omstendigheter knyttet til ansettelsen. Frp tok blant annet til orde for at hele prosessen må granskes.

Blant dem som reagerer er Venstres nestleder, Sveinung Rotevatn. Han kaller pressekonferansen «oppsiktsvekkende» og mener verken Vedum eller Stoltenberg svarer på kritikken eller reflekterer over den.

– Når det har kommet så sterk kritikk mot politiske og personlige bindinger, og det eneste de sier er at Jens Stoltenberg har søkt på en jobb, fått den og er glad for det – mens Vedum sier at han har tatt en helhetsvurdering og ansatt Stoltenberg – så er det faktisk ikke godt nok, sier han til TV 2 etter pressekonferansen.

Rotevatn mener det manglet en forklaring på hvordan man skal bevare Norges Banks uavhengighet med en «partipolitiker som sentralbanksjef».

– Det har vært min og Venstres bekymring, og jeg synes det er rart at finansministeren ikke er bekymret for det, eller i det hele tatt reflekterer over det problemet.

Ble grillet om habiliteten

Under pressekonferansen ble Jens Stoltenberg grillet om sitt medlemskap i Arbeiderpartiet, sin fortid som partipolitiker, og om hvem han har snakket med om mulighetene for at han kunne bli sjef for Norges Bank.

– Jeg er klar over at jeg har en lang politisk bakgrunn, men jeg har også åtte år der jeg ikke har vært en del av den offentlige politiske debatten.

UTNEVNT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef på en pressekonferanse i Marmorhallen fredag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Rotevatn mener imidlertid at Stoltenberg ikke er tydelig nok om sin innblanding i norsk politikk etter at han ble NATO-sjef for åtte år siden.

– Han sa at han ikke har vært partipolitiker eller blandet seg inn i norsk politikk på åtte år. Samtidig vet vi jo blant annet fra boken til Martin Kolberg som kom i høst, at det har han jo. Han har blandet seg dypt inn i Arbeiderpartiets valgprosesser for eksempel, sier han og fortsetter:

– Og det må han jo få lov til å gjøre, men jeg synes bare det er rart at han sitter og later som at han ikke er partipolitiker når han åpenbart er det. Og det er en av tingene som gjør at jeg etter denne prosessen har ganske svekket tillit til både Vedum og Stoltenberg.

Videre sier Venstre-politikeren at han er overrasket over at regjeringen endte på Stoltenberg, spesielt med tanke på at flertallet på Stortinget har gitt tydelig uttrykk for at de er bekymret for at dette skal bli en ny praksis hvor man får partipolitikere som sentralbanksjefer.

Rotevatn stusser også over det han mener er stadig nye opplysninger om hvem Stoltenberg snakket med i prosessen frem mot at han ble utnevnt som sentralbanksjef.

– Det er jo interessant, for det kommer jo frem stadig mer om hvem han har hatt kontakt med i denne prosessen. Han sa jo for eksempel i høst at han ikke hadde snakket med Jonas Gahr Støre om dette, men så avslørte TV 2 at det hadde han jo. Og da sa han at «okei, det har jeg». Og nå sa han at han hadde snakket med Hadia Tajik om det.

– Så dette er jo den type spørsmål som Stortinget må gå inn i. Har denne prosessen vært ryddig og god nok, eller er den preget av urent trav?

Fortsatt medlem i Ap

Konfrontert med om han skal melde seg ut av Arbeiderpartiet, og hvordan han skal forholde seg til vennskapet med statsminister Jonas Gahr Støre, svarer Stoltenberg at han skal gjøre dette på en ryddig måte.

– Jeg skal fortsette medlemskapet mitt, slik jeg har gjort i åtte år i NATO, men vise at jeg kan håndtere det og vise at jeg er selvstendig og partipolitisk nøytral i utøvelsen av jobben min.

Han omtaler kunnskap om politiske prosesser som ferskvare, og viser til at han ikke har deltatt i noen offentlig politisk debatt siden han startet i jobben som NATOs generalsekretær for åtte år siden.

– Så jeg har ikke tenkt å ha noe verv i Arbeiderpartiet, jeg har ikke tenkt å være aktiv i Arbeiderpartiet, jeg har ikke tenkt til på andre måter å bidra til partiet, men jeg er jo fortsatt sosialdemokrat, og jeg tenker det er ærligere og redeligere å vedstå seg det grunnsynet, sier han.

Stoltenberg gjør det klart at han ikke vil endre sitt politiske grunnsyn, og han vil fortsette å møte venner etter at han tiltrer som sentralbanksjef. Han viser til at han fra sin tid som statsminister og finansminister i Norge har erfaring med å utøve både selvstendighet og integritet i å håndtere sensitiv informasjon.

– Jeg skal fortsatt møte venner, også venner jeg har i Arbeiderpartiet, men jeg skal gjøre det på den ryddige måten jeg mener jeg har gjort det i åtte år, sier Stoltenberg.

Vurderte habiliteten og Støre-vennskapet

I et eget punkt har Finansdepartementet vurdert Stoltenbergs habilitet på grunn av hans bakgrunn som statsminister, partileder og hans vennskap med statsminister Jonas Gahr Støre. Her er avsnittet som omhandler dette:

«Stoltenbergs bakgrunn som statsminister og partileder, samt hans vennskap med sittende statsminister Jonas Gahr Støre, aktualiserer habilitetsproblemstillinger av relevans ved vurderingen av hans kandidatur. Som ledd i forberedelsene av ansettelsessaken har departementet vurdert disse problemstillingene nærmere. Departementet har også bedt Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurdere spørsmålene».

«Finansdepartementet legger i sin vurdering til grunn at Jens Stoltenbergs politiske bakgrunn og hans vennskap med statsminister Jonas Gahr Støre, ikke vil føre til at han ofte eller systematisk vil være inhabil i saker som er til behandling i Norges Bank. Lovavdelingen skriver blant annet i sin vurdering, punkt 4 «Oppsummering»:

«Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef. […]

Basert på de mottatte opplysningene har vi imidlertid ikke funnet at det foreligger forhold som mer generelt tilsier at Stoltenberg vil være inhabil til å delta i behandlingen av de sakstyper som er nevnt av Finansdepartementet. Vi kan dermed slutte oss til Finansdepartementets hovedsynspunkter slik de blant annet kommer til uttrykk i notatet punkt 4.4 og er gjengitt i Finansdepartementets brev 20. desember 2021».

Finansdepartementet legger etter dette til grunn at det ikke foreligger forhold som tilsier at Stoltenberg generelt eller ofte vil være inhabil til å delta i behandlingen av de sakstypene som vil ligge til stillingen som sentralbanksjef. Habilitet må på vanlig måte vurderes konkret i tilknytning til den enkelte sak som er til behandling i Norges Bank, men det er ikke grunn til å forvente praktiske utfordringer knyttet til inhabilitet om Stoltenberg ansettes i stillingen».

22 søkere – to på intervju

Totalt sto det 22 personer på søkerlisten. Det ble imidlertid gjennomført intervjuer med kun to personer: Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I sin begrunnelse skriver Finansdepartementet at de til slutt vurderte Jens Stoltenberg som den best kvalifiserte til jobben.

«Stoltenberg har omfattende toppledererfaring fra komplekse organisasjoner, og vurderes å ha meget gode lederegenskaper og svært god formidlingsevne. Han har en samarbeidsorientert og delegerende lederstil som er godt egnet for en kompetanseorganisasjon som Norges Bank», står det i begrunnelsen.

Stoltenberg har ikke, i motsetning til Ida Wolden Bache, operativ arbeidserfaring fra sentralbankvirksomhet eller kapitalforvaltning.

«Han har likevel god forståelse for samfunnsøkonomi, herunder penge- og finanspolitikk, og samspillet mellom disse, samt for internasjonale utviklingstrekk som kan ha betydning for disse politikkområdene», skriver departementet videre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at de hadde to gode kandidater, men at det blant annet var Jens Stoltenbergs brede bakgrunn og toppledererfaring som gjorde at han ble foretrukket som sentralbanksjef.

– Da vi gjorde en helhetsvurdering på den brede samfunnsforståelsen både nasjonalt, internasjonalt, den brede bakgrunnen og toppledererfaringen som Stoltenberg har, og også hans gode økonomiske bakgrunn, så var det helheten som gjorde at vi falt ned på Stoltenberg.

Samtidig innrømmet Vedum at det å lande på et annet navn nok hadde vært enklere.

– Det hadde helt sikkert vært enklere å velge noen andre. Men mitt ansvar som finansminister er ikke å gjøre det som er enklest, men det som er rett.

På spørsmål om Rotevatn mener at det bør opprettes sak på ansettelsesprosessen, svarer han at han først mener det bør stilles spørsmål fra kontrollkomiteen for å finne ut av om det er grunnlag for å opprette sak.