Svensk bilindustri kjenner vi godt til. Både Saab og Volvo har en rekke tilhengere i Norge. Vi tenker gjerne på disse bilene som fornuftige, trygge og familievennlige.

I sterkt kontrast til disse finner vi en tredje, svensk bilprodusent: Koenigsegg.

På deres fabrikk i Ängelholm, sør for Gøteborg, blir noen av verdens råeste, raskeste og dyreste biler håndlaget og klargjort for kundene.

Produksjonen er sterkt begrenset. Men med økende popularitet og flere modeller, skal det nå bygges ut i storstilt skala. I tillegg er det planer om å ansette folk.

Kanskje det er på tide å pusse opp den CV-en?

Slik skal det se ut på kveldstid, når de nye lokalene til Koenigsegg står ferdig.

Bygger stort

Fra før har Koenigsegg et hovedkontor som består at kontorbygg og noen gamle hangarer, som er bygget om til å bli fabrikklokaler.

Nå vises planene for ytterligere 33.000 kvadratmeter – som skal gi økt produksjonskapasitet, showrom, kontorer og butikk.

Passende nok skal de nye lokalene stå der det tidligere var parkeringsplass for jagerflyene til F 10 Spök Skvadronen. De hadde et spøkelse som kjennemerker, og dette spøkelset brukes også på bilene til Koenigsegg.

Slik feirer Koenigsegg én million følgere

Slik skal produksjonslokalene se ut når de er ferdige.

Trekkspill-design

De nye lokalene er inspirert av trekkspill-layoten som gamle svenske fabrikker pleide å ha, som gir mye dagslys og god utnyttelse av plassen.

Den nye fabrikken vil være forberedt på å takle både økt produksjon og ny teknologi, skriver Koenigsegg i en pressemelding.

Utenfor blir det grøntområde, utendørs treningsapparater, mulighet for servering og små trehus, som kan brukes til møter.

Solcellepanel på taket av bygningen skal være med å gjøre produksjonen til Koenigsegg mer miljøvennlig.

Norske Fred er med å utvikle verdens raskeste bil

Til høyre er den nye fabrikken tegnet inn. Dagens kontorlokaler ligger i midten. Bak kontorene er de gamle hangarene som er bygget om til fabrikk – og til venstre det kommende opplevelsesenteret.

Testbane

Utbyggingen og økt satsing innebærer også behov for flere folk. Innen utgangen av 2023 skal man etter planen ansette 100 ingeniører og 150 produksjonsarbeidere. Totalt vil det da være nesten 800 ansatte, når vi starter på 2024.

Det er ikke umulig at noen av de som skal jobbe der kommer fra Norge. Broom har tidligere vært på besøk hos Koenigsegg og truffet den første nordmannen som ble ansatt der. Les mer om det her

Det skal også bygges en lengre testbane. Her skal det bli både avanserte svinger og et egnet område for å kjøre i ekstra høy fart. Planen er at både prototyper og kundebiler skal få slippe seg løs her.

Ny Koenigsegg skal klare 500 km/t!

Bilene skal selvsagt få godt egnede steder å vises fram. På bildet er Koenigsegg Gemera – deres første fireseters bil.

Opplevelsessenter

Prikken over i-en for alle som ikke har råd til en Koenigsegg (altså de aller, aller fleste av oss), er at det skal åpnes et nytt opplevelsessenter. Her vil det være muligheter for vanlige folk å komme inn og se på nye og eldre biler – og lære mer om historien bak og hvordan bilene bygges.

– Når jeg ser tilbake på hva vi startet med for 27 år siden, er det helt utrolig hvor langt vi har kommet, sier gründer og toppsjef, Christian von Koenigsegg.

For ikke så lenge siden lå en Koenigsegg til salgs på bruktmarkedet i Norge

Tre modeller

Koenigsegg har i dag tre modeller: Jesko, Regera og Gemera. Sistnevnte er det siste tilskuddet – og Koenigseggs første fireseters bil. Men noen vanlig fireseter-bil er det ikke. Den har nemlig tre elmotorer og en bensinmotor - som totalt yter 1.700 hestekrefter. 0-100 km/t skal den levere på bokstavelig talt halsbrekkende 1,9 sekunder!

Rekkevidden oppgis å være rundt 50 kilometer bare på strøm – mens den totale rekkevidden er over 1.000 kilometer. Så her kan du dra på langtur!

De får det til, svenskene ...

Din neste familiebil? Det er i alle fall lov å drømme ...

Les mer om Koenigsegg Gemera her

Video: Riper opp millionbilen med stålbørste!

Denne Koenigseggen er noe helt utenom det vanlige