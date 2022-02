Northug fnyser av svenskenes Johaug-kritikk: – Therese snakker fakta

Få alt om vinter-OL i vårt livesenter her

I forkant av lørdagens OL-åpningsøvelse for langrennskvinnene, skiathlon (7,5 km klassisk og 7,5 km fri teknikk), har svenskene reagert på flere av Therese Johaugs uttalelser.

Blant annet likte «söta bror» dårlig at Norges gullhåp uttalte at hun var i dårligere form før jul, da hun ble slått av svenskenes favoritt Frida Karlsson.

– Vi kan jo i så fall si at Frida Karlsson ikke i det hele tatt var på topp i fjor høst. Men det gjør vi ikke, sa Sveriges trener Anders Byström til Expressen.

SVARER SVENSKENE: Petter Northug, TV 2s langrennsekspert Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Byström tror utspillet fra Johaug var rent taktisk spill.

– Det kan det absolutt være. Men... Det er jo litt lavmål å holde på sånt, mente Karlssons trener, som samtidig beskrev det hele som «mind games» etter at Johaug sa at Karlsson var gullfavoritt i OL.

TV 2-ekpert Petter Northug har fått med seg at Johaug har lempet favorittstempelet over på Karlsson.

Northug: – Johaug snakker fakta

Men den tidligere OL-mesteren fnyser av svenskenes påstand om mindgames.

– Johaug snakker fakta. Det viste hun i Davos. Hun har vært bedre etter det siste løpet på Lillehammer, der hun ble slått. Etter det har hun vært gode, gamle, Therese, slår han fast overfor TV 2.

Northug spår en svært tett og spennende duell mellom det norske og svenske håpet. Han nøler imidlertid ikke med å utpeke Johaug som den største gullfavoritten.

– Jeg synes det ser ut som begge to er i form. Jeg ser på Karlssons humør og væremåte at hun er der hun ønsker å være. Jeg pratet med Johaug i Seiser Alm, og hun er i kalasform. Hun er favoritt, men Karlssons selvtillit gjør at Johaug ikke skal ta noe for gitt, sier Northug.

– Har Johaug mer å tape enn Karlsson?

– Ja, sånn er det. Johaug er favoritt, men har blitt slått to ganger av Karlsson. Hun vet at det er mulig å slå Johaug. Det er godt å ta med seg inn i OL, sier Northug, som mener løpsutviklingen vil se slik ut:

– Johaug kommer til å klinke til fra start. Hun vil gjøre det vanskelig for Karlsson og Andersson å være med på kjøret.

– Hun vet hun må ha den

– Hva betyr en individuell gullmedalje for Johaug?

– Hun vet hun må ha den for å være komplett. Hun har veldig lyst på den og er veldig motivert. Det gjør at hun er ekstra skjerpet. Hun vet dette kan være den siste muligheten. Jeg blir veldig overrasket om noen slår Johaug, konstaterer Northug.

– Hva er ditt råd til de svenske jentene?

– Det er å forberede seg på en brutal start i høyden. Det blir en kamp i hodet for å være med på kjøret Johaug vil sette i gang, svarer han.

Ordknapp Johaug

Therese Johaug svarte bare dette på spørsmål om hun drev med «mind games» før duellen med Karlsson:

– Å ja, nei, nå føler jeg at jeg har tatt steg og har en god følelse. Så får vi se i konkurranse om det holder, sa hun til Aftonbladet.

Frida Karlsson varslet at hun var godt forberedt.

– Det er stort å være en av gullkandidatene før OL. Jeg har forberedt meg som jeg ville, konstaterte hun.