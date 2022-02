Vant Torpet kjendis – var skråsikker på seier før finalen var i gang

Etter at siste ordinære konkurranse på Torpet kjendis var overstått, var det kun en kunnskapskonkurranse som skilte influenser Marna Haugen (40), tidligere fotballspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (56) og kjendiskokk Ole Martin Alfsen (52) en plass på «Farmen kjendis».

Det var en jevn kamp, men etter fem oppgaver, klarte Haugen å karre til seg en ledelse med ett poeng, som hun holdt mot Alfsen til siste slutt. Dermed kunne 40-åringen juble for Torpet kjendis-seier.

– Fy flate! Dette her er bare helt sjukt. Det er veldig kult, veldig kjekt, utbryter en tydelig fornøyd Haugen til TV 2 da finalen var overstått.

Haugen røper at hun måtte kjempe hardt for å ikke slippe jubelen løs for tidlig.

GRATULERER: Mini og Alfsen gratulerer Haugen med seieren. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Når du begynner å skjønne at hvis du svarer rett på et spørsmål til, så vinner du, da har du litt lyst til å ta av. Det er skummelt å juble for tidlig. Men da jeg hørte spørsmålet, så visste jeg svaret før hun kom med svaralternativene. Da ble jeg helt sånn rar inni meg, for da skjønte jeg at jeg hadde vunnet, forteller 40-åringen med stor iver.

– Ingen sure miner

Begge Torpet kjendis-konkurrentene synes selvfølgelig det er bittert å ryke på målstreken, men unner likevel sin nye venn seieren.

– For meg var det helt ok. Marna var absolutt den som hadde mest lyst til å komme inn på gården, så hun fortjente det. Vi var også enige om at vi skulle ønske den som vant lykke til videre, så det er ingen sure miner, sier Mini.

HOLDT LENGE: Mini røk ut i første Farmen kjendis-tvekamp, men ble værende på Torpet helt til finalen. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Alle hadde samme motivasjon for å komme inn på gården. Derfor var også alle enige om at den som vant, var en verdig vinner, tilføyer Alfsen.

Haugen legger ikke skjul på at hun stilte godt forberedt. Hun var også skråsikker på å stikke av med seieren allerede før kunnskapskonkurransen var i gang.

– Det er fordi jeg har sittet og nilest i gårdsboka. Jeg har pugget alt innholdet på rams, innrømmer hun.

Det hadde også Alfsen lagt merke til.

– Marna var godt forberedt. Hun var den som våknet først hver eneste morgen, og satt ofte i sjeselongen i stua og leste litt. Så hvis hun har gjort det hver dag i ukene hun har vært her, så hadde hun jo en fordel. Vi visste at hun var sterk i kunnskap, og det visste hun selv også, sier han.

INN PÅ GÅRDEN: En fornøyd Marna gleder seg til å entre Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen / TV 2

Ekstra stas

40-åringen kom inn som en av de opprinnelige Torpet kjendis-deltakerne, sammen med sanger og skuespiller Mia Gundersen (60) og influenser Martine Lunde (25). Haugen håper damene er stolte av henne, som dro seieren i land.

– Det er sjukt kult å være en av de opprinnelige Torpet kjendis-deltakerne som stikker av med seieren. Det er ekstra stas. Jeg føler jeg tok en for laget. Jeg tenker de kommer til å være kjempestolte av meg. Jeg har bitt tennene sjukt lenge her inne, og det er pur vilje som har fått meg gjennom dette, sier hun.

DE TRE M-ENE: Martine Lunde, Mia Gundersen og Marna Haugen var de tre opprinnelige Torpet kjendis-deltakerne. Foto: Alex Iversen / TV 2

Vet hva som venter

Når hun nå skal dra inn på Farmen kjendis har hun en klar formening om hva som venter henne. På Torpet har hun nemlig fått vite en hel del om livet på gården.

– Jeg har fått vite masse om de, og er forberedt på litt allianser og slikt. Så jeg er forberedt på å bli møtt med en del sterke meninger, for de spiller som et helvete der inne, sier hun, og legger til:

– Jeg vet jeg kommer til å bli valgt som førstekjempe med en gang. Det er jeg veldig forberedt på. Men jeg stålsetter meg, og tenker: «Okei, greit. Den tar jeg, det er en del av gamet». Det skal bli spennende å se. Nå skal jeg bare trekke pusten og stupe i det.

Taktikken hennes blir å bidra med godt humør, ha det gøy, og ikke ta for stor plass. Slik håper hun å nå finaleuka.

– Det hadde vært sjukt kult om det gikk veien. Men det er klart at jeg kommer jo inn som en fremmed der, det vet jeg jo. Så får vi se hvor lenge det varer. Det hadde vært sjukt å få være med på finaleuken.

