Niklas Silseth Baarli får voksenopplæring i nytt TV 2-program

Niklas Silseth Baarli (32) skal få voksenopplæring av sin far i det nye TV 2-programmet «Alt min far ikke har lært meg».

Niklas Silseth Baarli (32), som for tiden er å se på Farmen Kjendis, skal nå få voksenopplæring på TV-skjermen. Faren, Lars Baarli, skal nemlig lære sønnen om praktiske gjøremål og oppussing – noe han null peiling på.

– Jeg eier ikke et praktisk gen i kroppen, forteller han i en pressemelding fra TV 2.

– Helt ærlig er det litt flaut å være en mann på 32 år, og ikke ha noen praktiske evner overhode. Praktiske gjøremål har aldri interessert meg, fortsetter han.

Sjokkert far

Som seerne av Farmen Kjendis har sett, har ikke Baarli vist seg å være den mest «handy» inne på gården. Hans far, Lars Baarli, ble nokså sjokkert over sønnens mangel på praktisk kunnskap.

INGEN KUNNSKAP: Silseth Baarli innrømmer selv at han ikke har et praktisk gen i kroppen. Foto: Foto: Helene Kjærgaard Sviland/TV 2

– Han har ringt meg mer enn en gang for å få hjelp til praktiske ting han burde kunnet selv i voksen alder. Derfor sa jeg ja til å dele av mine kunnskaper, så Niklas blir mer selvhjulpen, både hjemme og i livet generelt, sier Lars Baarli.

Gjennom seks episoder skal faren lære bort kunnskap til sønnen, som gjelder både snekring, muring, maling og en generell overlevelse i friluftslivet. Serien ble spilt inn over et halvt år i Østfold.

Selv om det nok er flere av oss som kan relatere til det å ringe hjem for litt praktisk hjelp, så er det ikke like mange som har tatt et slikt intensivkurs med en forelder.

Derfor tror programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, at programmet handler mer enn om kun de praktiske kunnskapene.

– Det blir en reise full av ulike små og store praktiske utfordringer for utålmodige Niklas og en oppgitt far til tider. Men det er de gode samtalene om livet på godt og vondt som bringer far og sønn nærmere hverandre på tvers av generasjoner, forteller hun gjennom pressemeldingen.

Nære samtaler og fine øyeblikk

Det blir ikke bare fokus på det praktiske i serien, men også hvordan opplevelsen har ført far og sønn nærmere hverandre.

– Jeg er blitt kjent med «fattern» på et dypere plan, jeg har lært mer om hvem han er som mannen Lars, og ikke bare som min far, deler Silseth Baarli.

– Vi har snakket om ganske dype ting som døden, kjærligheten, legning, skilsmisse og livsvalg. Dette er tema som vi aldri har tatt oss ordentlig tid å snakke om, fortsetter han.

UTÅLMODIG: Lars Baarli kan avsløre at han var usikker på hvordan det ville gå når sønnen var så utålmodig. Foto: Foto: Helene Kjærgaard Sviland/TV 2

Silseth Baarli er også svært takknemlig for den ekstra tiden han har med sin far, og har lært også i voksen alder hvor fantastisk far han har. Noen overraskelser har også oppstått.

– At vi er ganske like har jeg aldri tenkt over. Jeg har lært mye ved at han har delt av sine tabber i livet, så jeg slipper å havne i det samme, forteller 32-åringen.

Pappa Lars kan også fortelle at sønnen har vært noe utålmodig under innspillingen, selv om han har klart å løse oppgavene selv.

– Utfordringen er at Niklas er så veldig utålmodig. Han vil at alt skal skje raskt, han tar snarveier for å bli fort ferdig, og han vil ha kaffepauser litt for ofte, forteller faren.

– Tidligere har det skortet både på interessen og tålmodigheten hans, så jeg var spent på hvordan dette prosjektet skulle ende, avslutte han.

«Alt min far ikke har lært meg» har premiere på TV 2 og TV 2 Play onsdag 23. februar kl. 20.00. Seks episoder.